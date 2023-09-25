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السجن 5 سنوات والإبعاد لآسيوي حجز فتاة وأجبرها على ممارسة الرذيلة

9/25/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عدلت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬عقوبة‭ ‬آسيوي‭ ‬متهم‭ ‬بالاتجار‭ ‬في‭ ‬الأشخاص‭ ‬للسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وأيدت‭ ‬إبعاده‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جلب‭ ‬فتاة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬بزعم‭ ‬توفير‭ ‬وظيفة‭ ‬لها،‭ ‬ثم‭ ‬حجز‭ ‬حريتها‭ ‬واغتصبها‭ ‬وضربها،‭ ‬لإجبارها‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الدعارة‭ ‬والتكسب‭ ‬من‭ ‬ورائها‭. ‬

وكان‭ ‬المتهم‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وأوهمها‭ ‬بأنه‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬ووعدها‭ ‬بإيجاد‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبالفعل‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬واستقبلها‭ ‬المتهم‭ ‬وأخذها‭ ‬إلى‭ ‬شقة،‭ ‬وحجز‭ ‬حريتها‭ ‬بداخل‭ ‬الشقة‭ ‬وقام‭ ‬بجلب‭ ‬الزبائن‭ ‬لها‭ ‬وأجبرها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬وتكسب‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يطلب‭ ‬منها‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬خدمته‭ ‬دون‭ ‬أجر‭ ‬ويقوم‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬دون‭ ‬رضاها‭ ‬وقام‭ ‬بتلك‭ ‬الأفعال‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭.‬

إلا‭ ‬أنها‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الهرب‭ ‬مستغلة‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭ ‬المتهم‭ ‬واعتدائه‭ ‬عليها‭ ‬وتسببه‭ ‬لها‭ ‬بإصابات‭ ‬فخرجت‭ ‬من‭ ‬الشقة‭ ‬المحتجزة‭ ‬فيها‭ ‬تريد‭ ‬الهرب‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬باللحاق‭ ‬بها‭ ‬وقام‭ ‬الموجودون‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬بإبلاغ‭ ‬الشرطة‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬وقاموا‭ ‬بالقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬وسؤال‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬ثم‭ ‬تحويل‭ ‬الأوراق‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭.‬

وبسؤال‭ ‬المتهم‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬اعترف‭ ‬أنه‭ ‬ساعد‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬وحجز‭ ‬حريتها‭ ‬واعتدى‭ ‬عليها‭ ‬بالضرب‭ ‬بينما‭ ‬ذكرت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬التحقيقات‭ ‬أنها‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬للعمل‭ ‬بصفة‭ ‬موظفة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬صالون‭ ‬نسائي‭ ‬وبراتب‭ ‬جيد،‭ ‬وقد‭ ‬استقبلها‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬شقة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير‭ ‬وحجز‭ ‬حريتها‭ ‬بإغلاق‭ ‬الباب‭ ‬وأوهمها‭ ‬بتوظيفها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سددت‭ ‬له‭ ‬مبلغ‭ ‬800‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استخراج‭ ‬تأشيرة‭ ‬العمل‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بتوظيفها،‭ ‬كما‭ ‬أجبرها‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬لخدمته‭ ‬بالقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬المنزل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أجر،‭ ‬وقام‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رضاها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مرات‭.‬

وأحالت‭ ‬النيابة‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬بتهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬شخص‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬استقبلها‭ ‬وآواها‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬والتهديد‭ ‬والحيلة‭ ‬وحجز‭ ‬حريتها‭ ‬بغرض‭ ‬إساءة‭ ‬استغلالها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬قسرا‭ ‬والاعتداء‭ ‬الجنسي،‭ ‬كما‭ ‬واقعها‭ ‬بغير‭ ‬رضاها‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬واعتدى‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسمها‭ ‬فأحدث‭ ‬بها‭ ‬إصابات‭ ‬ولم‭ ‬يفض‭ ‬الاعتداء‭ ‬إلى‭ ‬عجزها‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬أعمالها‭ ‬الشخصية‭ ‬مدة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬يوما‭.‬

وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬وبإلزامه‭ ‬بمصاريف‭ ‬إعادة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬بلادها،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإبعاده‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬نهائيا‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬فطعن‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬بالاستئناف،‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بسجنه‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وأيدت‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭.‬

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