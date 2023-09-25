تأييد السجن 10 سنوات للاعب سلة أمريكي بسبب الماريجوانا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية طعن لاعب سلة أمريكي على حكم بسجنه 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار بعد إدانته بترويج مادة الماريجوانا المخدرة، وأيدت المحكمة العقوبة.
وكانت إدارة التحقيقات الجنائية تلقت بلاغا من إحدى الجهات الأجنبية يفيد قدوم طرد من الخارج مدون عليه اسم وبيانات احد العاملين بها ويشتبه بكونه يحتوي على مواد مخدرة، وبتكثيف التحريات تبين أن لاعب السلة والمتهمة الثانية قاما باستيراد المادة المخدرة من خارج المملكة عن طريق طرود شحن جوي باسم أشخاص يعملون في تلك الجهة مستغلين علاقة الصداقة بين المتهمة الثانية والعاملين في تلك الجهة، وبترتيب الإجراءات القانونية تم استصدار إذن من النيابة العامة يقضي بالقبض عليهما وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما، حيث تم تشكيل قوة ضبط وتجهيز طرد وهمي والانتقال إلى منطقة الجفير والالتقاء بالشخص الذي وصل الطرد باسمه كي يقوم بتسليمه للمتهمين وتم القبض عليهما اثناء عملية التسلم.
وأنكرت المتهمة علمها بجلب المواد المخدرة وأشارت الى ان المتهم الأول طلب منها جلب بعض المقتنيات من أمريكا على عنوان أحد أصدقائها في المملكة حيث وافقت على طلبه وطلبت من صديقها بالفعل جلب الطرد على عنوان محل عمله في المملكة، وأشارت الى أن الطرد وصل فعلا ولكن لم تكن تعلم باحتوائه على مادة الماريجوانا المخدرة.
فيما اعترف المتهم الأول بتعاطي المواد المخدرة وأنكر الاتجار بها، مشيرا الى أنه طلب من المتهمة الثانية جلب الطرد على عنوان جهة عمل صديق لها كون الطرد ستقل تكلفته ويصل في وقت أسرع مشيرا إلى أن المادة المخدرة التي جلبها كانت لاستخدامه الشخصي وفي نفس الوقت للتعاطي رفقة أصدقائه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون عام 2023م بدائرة أمن مملكة البحرين المتهم الأول أستورد وحاز النبات المخدر الماريجوانا بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (الحشيش - الماريجوانا)، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، بينما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها اشتركت مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في استيراد النبات المخدر «الماريجوانا» بأن اتفقت معه وساعدته وذلك بقيامها بتزويده بعناوين آخرين وذلك بمقابل مادي فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وعاقبته محكمة اول درجة بالسجن 10 سنوات وبرأت المتهمة الثانية بعد تأكدها من عدم علمها بالواقعة.
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