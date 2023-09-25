Tuesday, 26 September 2023 05:46 GMT

تأييد السجن 10 سنوات للاعب سلة أمريكي بسبب الماريجوانا

9/25/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفضت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬طعن‭ ‬لاعب‭ ‬سلة‭ ‬أمريكي‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬بسجنه‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بترويج‭ ‬مادة‭ ‬الماريجوانا‭ ‬المخدرة،‭ ‬وأيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬العقوبة‭.‬

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجنائية‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الأجنبية‭ ‬يفيد‭ ‬قدوم‭ ‬طرد‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬مدون‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬وبيانات‭ ‬احد‭ ‬العاملين‭ ‬بها‭ ‬ويشتبه‭ ‬بكونه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة،‭ ‬وبتكثيف‭ ‬التحريات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬السلة‭ ‬والمتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬قاما‭ ‬باستيراد‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬طرود‭ ‬شحن‭ ‬جوي‭ ‬باسم‭ ‬أشخاص‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الجهة‭ ‬مستغلين‭ ‬علاقة‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الجهة،‭ ‬وبترتيب‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬تم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬يقضي‭ ‬بالقبض‭ ‬عليهما‭ ‬وتفتيشهما‭ ‬وتفتيش‭ ‬مسكنهما،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬ضبط‭ ‬وتجهيز‭ ‬طرد‭ ‬وهمي‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الجفير‭ ‬والالتقاء‭ ‬بالشخص‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬الطرد‭ ‬باسمه‭ ‬كي‭ ‬يقوم‭ ‬بتسليمه‭ ‬للمتهمين‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليهما‭ ‬اثناء‭ ‬عملية‭ ‬التسلم‭.‬

وأنكرت‭ ‬المتهمة‭ ‬علمها‭ ‬بجلب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬طلب‭ ‬منها‭ ‬جلب‭ ‬بعض‭ ‬المقتنيات‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬على‭ ‬عنوان‭ ‬أحد‭ ‬أصدقائها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬حيث‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬طلبه‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬صديقها‭ ‬بالفعل‭ ‬جلب‭ ‬الطرد‭ ‬على‭ ‬عنوان‭ ‬محل‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الطرد‭ ‬وصل‭ ‬فعلا‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تعلم‭ ‬باحتوائه‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الماريجوانا‭ ‬المخدرة‭.‬

فيما‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وأنكر‭ ‬الاتجار‭ ‬بها،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬جلب‭ ‬الطرد‭ ‬على‭ ‬عنوان‭ ‬جهة‭ ‬عمل‭ ‬صديق‭ ‬لها‭ ‬كون‭ ‬الطرد‭ ‬ستقل‭ ‬تكلفته‭ ‬ويصل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أسرع‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬التي‭ ‬جلبها‭ ‬كانت‭ ‬لاستخدامه‭ ‬الشخصي‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬للتعاطي‭ ‬رفقة‭ ‬أصدقائه‭.‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهمين‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬أستورد‭ ‬وحاز‭ ‬النبات‭ ‬المخدر‭ ‬الماريجوانا‭ ‬بقصد‭ ‬الإتجار‭ ‬وفي‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانوناً،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬مادة‭ ‬مخدرة‭ (‬الحشيش‭ - ‬الماريجوانا‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانوناً،‭ ‬بينما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬أنها‭ ‬اشتركت‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬استيراد‭ ‬النبات‭ ‬المخدر‭ ‬‮«‬الماريجوانا‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬اتفقت‭ ‬معه‭ ‬وساعدته‭ ‬وذلك‭ ‬بقيامها‭ ‬بتزويده‭ ‬بعناوين‭ ‬آخرين‭ ‬وذلك‭ ‬بمقابل‭ ‬مادي‭ ‬فتمت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتلك‭ ‬المساعدة،‭ ‬وعاقبته‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وبرأت‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬تأكدها‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬علمها‭ ‬بالواقعة‭.‬

MENAFN25092023000055011008ID1107139254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث