تأييد السجن 10 سنوات للاعب سلة أمريكي بسبب الماريجوانا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجنائية‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الأجنبية‭ ‬يفيد‭ ‬قدوم‭ ‬طرد‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬مدون‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬وبيانات‭ ‬احد‭ ‬العاملين‭ ‬بها‭ ‬ويشتبه‭ ‬بكونه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة،‭ ‬وبتكثيف‭ ‬التحريات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬السلة‭ ‬والمتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬قاما‭ ‬باستيراد‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬طرود‭ ‬شحن‭ ‬جوي‭ ‬باسم‭ ‬أشخاص‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الجهة‭ ‬مستغلين‭ ‬علاقة‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الجهة،‭ ‬وبترتيب‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬تم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬يقضي‭ ‬بالقبض‭ ‬عليهما‭ ‬وتفتيشهما‭ ‬وتفتيش‭ ‬مسكنهما،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬ضبط‭ ‬وتجهيز‭ ‬طرد‭ ‬وهمي‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الجفير‭ ‬والالتقاء‭ ‬بالشخص‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬الطرد‭ ‬باسمه‭ ‬كي‭ ‬يقوم‭ ‬بتسليمه‭ ‬للمتهمين‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليهما‭ ‬اثناء‭ ‬عملية‭ ‬التسلم‭.‬

وأنكرت‭ ‬المتهمة‭ ‬علمها‭ ‬بجلب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬طلب‭ ‬منها‭ ‬جلب‭ ‬بعض‭ ‬المقتنيات‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬على‭ ‬عنوان‭ ‬أحد‭ ‬أصدقائها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬حيث‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬طلبه‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬صديقها‭ ‬بالفعل‭ ‬جلب‭ ‬الطرد‭ ‬على‭ ‬عنوان‭ ‬محل‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الطرد‭ ‬وصل‭ ‬فعلا‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تعلم‭ ‬باحتوائه‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الماريجوانا‭ ‬المخدرة‭.‬

فيما‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وأنكر‭ ‬الاتجار‭ ‬بها،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬جلب‭ ‬الطرد‭ ‬على‭ ‬عنوان‭ ‬جهة‭ ‬عمل‭ ‬صديق‭ ‬لها‭ ‬كون‭ ‬الطرد‭ ‬ستقل‭ ‬تكلفته‭ ‬ويصل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أسرع‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬التي‭ ‬جلبها‭ ‬كانت‭ ‬لاستخدامه‭ ‬الشخصي‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬للتعاطي‭ ‬رفقة‭ ‬أصدقائه‭.‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهمين‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬أستورد‭ ‬وحاز‭ ‬النبات‭ ‬المخدر‭ ‬الماريجوانا‭ ‬بقصد‭ ‬الإتجار‭ ‬وفي‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانوناً،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬مادة‭ ‬مخدرة‭ (‬الحشيش‭ - ‬الماريجوانا‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانوناً،‭ ‬بينما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬أنها‭ ‬اشتركت‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬استيراد‭ ‬النبات‭ ‬المخدر‭ ‬‮«‬الماريجوانا‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬اتفقت‭ ‬معه‭ ‬وساعدته‭ ‬وذلك‭ ‬بقيامها‭ ‬بتزويده‭ ‬بعناوين‭ ‬آخرين‭ ‬وذلك‭ ‬بمقابل‭ ‬مادي‭ ‬فتمت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتلك‭ ‬المساعدة،‭ ‬وعاقبته‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وبرأت‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬تأكدها‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬علمها‭ ‬بالواقعة‭.‬