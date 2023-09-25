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إعلان موعد الانتخابات الرئاسية المصرية

9/25/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬


أعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬‮
‬برئاسة‭ ‬المستشار‭ ‬وليد‭ ‬حمزة‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬2024،‭ ‬ودعوة‭ ‬الناخبين‭ ‬للاقتراع‭ ‬والتصويت‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقرر‭ ‬بدايتها‭ ‬يوم‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬للمصريين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ويوم‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬للمصريين‭ ‬في‭ ‬الداخل‭.‬

سيتم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬تلقي‭ ‬طلبات‭ ‬الترشح‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬اكتوبر‭ ‬وحتى‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات،‭ ‬‮
‬من‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬وحتى‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬عدا‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬فيكون‭ ‬تلقي‭ ‬الطلبات‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬ظهرا‭.‬

ووفقا‭ ‬للدستور‭ ‬المصري‭ ‬يشترط‭ ‬للترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬حصول‭ ‬المرشح‭ ‬على‭ ‬تزكية‭ ‬20‭ ‬عضوًا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أو‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬توكيلات‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬ممن‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬الانتخاب‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬محافظة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محافظة‭ ‬ألف‭ ‬مؤيد،‭ ‬ونشرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المصرية‭ ‬طوابير‭ ‬لمواطنين‭ ‬داخل‭ ‬مقار‭ ‬الشهر‭ ‬العقاري‭ ‬يحررون‭ ‬توكيلات‭ ‬لتأييد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭.‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬وليد‭ ‬حمزة‭ ‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬بكامل‭ ‬تشكيلها‭ ‬ومن‭ ‬خلفها‭ ‬قضاة‭ ‬مصر‭ ‬ستشرف‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬وتفخر‭ ‬بهذه‭ ‬المسئولية‭ ‬الجسيمة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬ستجري‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬قضائي‭ ‬كامل‭ (‬قاض‭ ‬لكل‭ ‬صندوق‭)‬،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الإعلام‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المصري‭ ‬والخارجي،‭ ‬وأن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لأول‭ ‬انتخابات‭ ‬نيابية‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬


‬وحددت‭ ‬الهيئة‭ ‬يومي‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬أكتوبر‭ ‬للإعلان‭ ‬ونشر‭ ‬القائمة‭ ‬المبدئية‭ ‬لأسماء‭ ‬المرشحين‭ ‬وإعداد‭ ‬المزكين‭ ‬أو‭ ‬المؤيدين‭ ‬لكل‭ ‬منهم،‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬


‬وحددت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬و28‭ ‬اكتوبر‭ ‬لتقديم‭ ‬الطعون‭ ‬وقيدها‭ ‬بجدول‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬العليا،‭ ‬فيما‭ ‬حددت‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬اكتوبر‭ ‬وحتى‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬نوفمبر‭ ‬للفصل‭ ‬في‭ ‬الطعون‭ ‬ونشرها‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬الخاسر‭.‬

وتبدأ‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬9‭ ‬نوفمبر‭.‬

وحددت‭ ‬الهيئة‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬ولمدة‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬قبل‭ ‬الاقتراع‭ ‬كآخر‭ ‬موعد‭ ‬للتنازل‭ ‬عن‭ ‬الترشح،‭ ‬وحددت‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬لتوقف‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬وبدء‭ ‬فترة‭ ‬الصمت‭ ‬الدعائي‭ ‬الأول‭ ‬للمصريين‭ ‬بالخارج‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬السابقين‭ ‬على‭ ‬يوم‭ ‬الاقتراع‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬12‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬لكل‭ ‬دولة‭. ‬

وحددت‭ ‬الهيئة‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬لاقتراع‭ ‬المصريين‭ ‬بالخارج‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬التصويت‭ ‬من‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬وحتى‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء‭ ‬بتوقيت‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬ايام‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬و3‭ ‬ديسمبر‭.‬

ويوم‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬لتوقف‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬وبدء‭ ‬فترة‭ ‬الصمت‭ ‬الدعائي‭ ‬الثاني‭ ‬للمصريين‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬السابقين‭ ‬على‭ ‬يوم‭ ‬الاقتراع،‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتصويت‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬الداخل‭.‬

وحددت‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬لتصويت‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬الداخل،‭ ‬وهي‭ ‬10‭ ‬و11‭ ‬و12‭ ‬ديسمبر‭ ‬وحددت‭ ‬يوم‭ ‬‮
‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬لانتهاء‭ ‬عملية‭ ‬الفرز‭ ‬وإرسال‭ ‬المحاضر‭ ‬للجان‭ ‬العامة‭ ‬بشأن‭ ‬جميع‭ ‬المسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعملية‭ ‬الاقتراع‭.‬


‬كما‭ ‬تحدد‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬لتلقي‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬الطعون‭ ‬في‭ ‬قرارات‭ ‬اللجان‭ ‬العامة،‭ ‬ويومي‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬ديسمبر‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬الطعون‭ ‬المقدمة‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬اللجان‭ ‬العامة‭ ‬ولجان‭ ‬الانتخابات‭ ‬بالخارج‭.‬


‬وحددت‭ ‬الهيئة‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬لإعلان‭ ‬النتيجة‭ ‬العامة‭ ‬ونشرها‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬واستئناف‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬لجولة‭ ‬الاعادة‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭.‬

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