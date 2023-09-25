في انتكاسة لماكرون.. اليمين يستمر بالهيمنة على مجلس الشيوخ الفرنسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الجمهوريين‭ (‬يمين‭) ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬برونز‭ ‬ريتايو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬تعززت‭ ‬غالبية‭ ‬اليمين‭ ‬والوسط‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭. ‬وستبقى‭ ‬مجموعة‭ ‬حزب‭ ‬الجمهوريين‭ ‬الأكبر‭ ‬بأشواط‮»‬‭. ‬

وقبل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الاستحقاق‭ ‬المقبل‭ ‬المتمثل‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬كان‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬170‭ ‬مقعدا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬348‭ ‬لولاية‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬أربعين‭ ‬مقاطعة‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬ستشمل‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقاعد‭ ‬الـ178‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬المجلس‭. ‬

ويجدد‭ ‬لنصف‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬تقريبا‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بالاقتراع‭ ‬غير‭ ‬المباشر‭. ‬فخلافا‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بالاقتراع‭ ‬العام‭ ‬المباشر،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬ناخب‭ ‬يُعرفون‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الناخبين‭ ‬الكبار‮»‬،‭ ‬ويأتون‭ ‬بنسبة‭ ‬95 % ‭ ‬من‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬اليمين‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬المتوسطة‭. ‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬المجمع‭ ‬الانتخابي‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬الذي‭ ‬يفتقر‭ ‬فيه‭ ‬حزب‭ ‬النهضة‭ ‬بزعامة‭ ‬ماكرون‭ ‬إلى‭ ‬القاعدة‭ ‬الشعبية‭ ‬وكان‭ ‬أداؤه‭ ‬سيئا‭ ‬باستمرار‭. ‬

ورأى‭ ‬ريتايو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬مني‭ ‬بفشل‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭. ‬

وكان‭ ‬لافتا‭ ‬خسارة‭ ‬سكرتيرة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬المواطنة‭ ‬سونيا‭ ‬باكيس‭ ‬الوزيرة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المرشحة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬كاليدونيا‭ ‬الجديدة‭ ‬أمام‭ ‬المرشح‭ ‬المنادي‭ ‬بالاستقلال‭ ‬روبير‭ ‬كزوي‭. ‬

وعاد‭ ‬حزب‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬معلنا‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاعد‭. ‬

ويتمتع‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بصلاحيات؛‭ ‬فهو‭ ‬ينظر‭ ‬بالقوانين‭ ‬ويصوت‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬ويعنى‭ ‬بالمسائل‭ ‬الدستورية‭ ‬خصوصا‭. ‬ويمكن‭ ‬لمجلس‭ ‬شيوخ‭ ‬غير‭ ‬متعاون‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬بعراقيل‭ ‬كبيرة‭ ‬للحكومة‭. ‬

وسيطر‭ ‬اليمين‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬باستثناء‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2011‭ ‬و2014‭ ‬عندما‭ ‬ذهبت‭ ‬السيطرة‭ ‬إلى‭ ‬الاشتراكيين‭. ‬

وخسر‭ ‬حزب‭ ‬ماكرون‭ ‬الغالبية‭ ‬المطلقة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬خلال‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬لكنه‭ ‬اعتمد‭ ‬للمصادقة‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬القوانين،‭ ‬بينها‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد،‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬تسمح‭ ‬بتمرير‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬بدون‭ ‬تصويت‭. ‬