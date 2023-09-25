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بدء العد التنازلي في واشنطن لتجنب ((إغلاق)) مؤسسات فدرالية

9/25/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تجنب‭ ‬عجز‭ ‬كارثي‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬الديون‭ ‬يبدو‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬أزمة‭ ‬مالية‭ ‬كبرى‭ ‬مع‭ ‬نزاع‭ ‬مرير‭ ‬بين‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬بزعامة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والجمهوريين‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬بشأن‭ ‬تصويت‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الحكومة‭ ‬الفدرالية‭. ‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬الكونجرس‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬لتمويل‭ ‬الحكومة‭ ‬الفدرالية‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭. ‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬الإغلاق‭ ‬تعريض‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬لمئات‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المتنزهات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمتاحف‭ ‬ومواقع‭ ‬اخرى‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بتمويل‭ ‬فدرالي‭ ‬للخطر،‭ ‬وقد‭ ‬ينطوي‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬سياسية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬بايدن‭ ‬أثناء‭ ‬ترشحه‭ ‬لإعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬

واتهم‭ ‬بايدن‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الجمهوريين‭ ‬المتطرفين‮»‬‭ ‬بأنهم‭ ‬يهددون‭ ‬بالتسبب‭ ‬بشل‭ ‬الإدارة‭ ‬الفدرالية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬‮«‬إغلاق‮»‬‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مؤسساتها‭ ‬لانقطاع‭ ‬التمويل‭ ‬لها‭. ‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬خلال‭ ‬عشاء‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬إنه‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬كيفن‭ ‬مكارثي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإنفاق‭ ‬العام‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬اليوم،‭ ‬ثمة‭ ‬مجموعة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الجمهوريين‭ ‬المتطرفين‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬احترام‭ ‬الاتفاق،‭ ‬وقد‭ ‬يدفع‭ ‬جميع‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الثمن‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تمويل‭ ‬الحكومة‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المسؤوليات‭ ‬الأساسية‭ ‬للكونجرس‭. ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لكي‭ ‬يبدأ‭ ‬الجمهوريون‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬انتخبتهم‭ ‬أمريكا‭ ‬للقيام‭ ‬به‭. ‬دعونا‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

والكونجرس‭ ‬منقسم‭ ‬حاليًّا،‭ ‬إذ‭ ‬يُهيمن‭ ‬الديمقراطيّون‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنّ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خاضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬المعارضة‭ ‬الجمهوريّة‭. ‬

ويريد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إدراج‭ ‬24‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬والإنسانية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭. ‬ويحظى‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬بدعم‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬والجمهوريين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يعارضونه‭ ‬بشدة‭. ‬

وقالت‭ ‬النائبة‭ ‬الجمهورية‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مارجوري‭ ‬تايلور‭ ‬جرين،‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭: ‬‮«‬لن‭ ‬اصوت‭ ‬لفلس‭ ‬واحد‭ ‬ليذهب‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أضع‭ ‬امريكا‭ ‬أولا‭. ‬أعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭. ‬أنا‭ ‬أعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‮»‬‭. ‬

وردد‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إيلاي‭ ‬كرين‭ ‬هذا‭ ‬الرأي‭. ‬

وبحسب‭ ‬كرين‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البلاد‭ ‬تعبوا‭ ‬من‭ ‬تمويل‭ ‬الآخرين‭ ‬نواصل‭ ‬الانفاق‭ ‬والانفاق‭ ‬والإنفاق‭ ‬بأموال‭ ‬لا‭ ‬نملكها‮»‬‭. ‬ويضع‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬مكارثي‭ ‬في‭ ‬مأزق‭. ‬

وأكد‭ ‬الجمهوري‭ ‬مايك‭ ‬تيرنر‭ ‬لـ«اي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬حديث‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‭ ‬لأن‭ ‬الرافضين‭ ‬يواصلون‭ ‬القول‭ ‬لكيفين‭ ‬مكارثي‭ (‬لا‭ ‬تطرح‭ ‬مشاريع‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬الحزبين‭. ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬منك‭ ‬استخدام‭ ‬أصوات‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬لمحاولة‭ ‬تجنب‭ ‬الإغلاق‭)‬‮»‬‭. ‬

ويتحول‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬بانتظام‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬الحزبين،‭ ‬حيث‭ ‬يستغل‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬احتمال‭ ‬حصول‭ ‬إغلاق‭ ‬لانتزاع‭ ‬تنازلات‭ ‬من‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر،‭ ‬قبل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭. ‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬فإن‭ ‬المواجهة‭ ‬تفاقمت‭ ‬بسبب‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬الاستقطاب‭. ‬

وفي‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬فإن‭ ‬النقاش‭ ‬بقيادة‭ ‬شخصيتين‭ ‬تتمتعان‭ ‬بثقل،‭ ‬زعيم‭ ‬الأغلبية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬تشاك‭ ‬شومر،‭ ‬ومن‭ ‬الجانب‭ ‬الجمهوري‭ ‬ميتش‭ ‬ماكونيل‭ ‬زعيم‭ ‬الأقلية‭. ‬

وأكد‭ ‬شومر‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لـ«سي‭ ‬ان‭ ‬ان‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬وماكونيل‭ ‬‮«‬نؤيد‭ ‬بقوة‭ ‬مساعدة‭ ‬أوكرانيا‮»‬،‭ ‬موضحا‭: ‬‮«‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬أعضاء‭ ‬الحزبين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬يوافقون‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق،‭ ‬قد‭ ‬يلجأ‭ ‬المشرعون‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تمويل‭ ‬قصير‭ ‬الأمد،‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬القرار‭ ‬المستمر،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬فترة‭ ‬للمشرعين‭ ‬لإيجاد‭ ‬أرضية‭ ‬مشتركة‭. ‬

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