أزمة البصل تتجدد مع منع مصر تصديره في أول أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس
تجددت أزمة البصل في الأسواق العالمية وذلك بعد إعلان جمهورية مصر العربية منع تصدير البصل مع بداية أكتوبر المقبل مدة 3 شهور وذلك لتوفيره للسوق المصري والتحكم في الأسعار، ما سيؤدي إلى انعكاسه على سعر البصل في السوق البحريني وخاصة بعد أن قامت الصين بفرض ضريبة على تصدير البصل الهندي بنسبة 40%، وارتفاع سعر البصل في الصين وباكستان واليمن بسبب زيادة الطلب على البصل عالميا.
ويقول تاجر المواد الغذائية عبد الرضا البستاني: «إن أزمة البصل العالمية أثرت كثيرا على أسعار البصل في الأسواق المحلية وخاصة بعد فرض الهند ضريبة 40% على تصدير البصل، ما أدى إلى ارتفاع سعر البصل الهندي بنسبة 100% وذلك من 150 فلسا إلى 300 فلس للكيلو لسعر الجملة»، مضيفا أن أزمة البصل بدأت تتفاقم بعد أن قامت جمهورية مصر العربية بمنع تصدير البصل مدة 3 أشهر، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر البصل أكثر مستقبلا، لافتا إلى أن قلة العرض والاستيراد وزيادة الطلب على البصل أدت إلى رفع أسعار البصل المستورد من اليمن وباكستان وإيران أيضا.
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