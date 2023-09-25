أزمة البصل تتجدد مع منع مصر تصديره في أول أكتوبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تجددت‭ ‬أزمة‭ ‬البصل‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬منع‭ ‬تصدير‭ ‬البصل‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬شهور‭ ‬وذلك‭ ‬لتوفيره‭ ‬للسوق‭ ‬المصري‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬الأسعار،‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انعكاسه‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬البصل‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قامت‭ ‬الصين‭ ‬بفرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬تصدير‭ ‬البصل‭ ‬الهندي‭ ‬بنسبة‭ ‬40‭%‬،‭ ‬وارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬البصل‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وباكستان‭ ‬واليمن‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬البصل‭ ‬عالميا‭.‬

ويقول‭ ‬تاجر‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬البستاني‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أزمة‭ ‬البصل‭ ‬العالمية‭ ‬أثرت‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬البصل‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬الهند‭ ‬ضريبة‭ ‬40‭% ‬على‭ ‬تصدير‭ ‬البصل،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬البصل‭ ‬الهندي‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭% ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬فلسا‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬فلس‭ ‬للكيلو‭ ‬لسعر‭ ‬الجملة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬أزمة‭ ‬البصل‭ ‬بدأت‭ ‬تتفاقم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قامت‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬بمنع‭ ‬تصدير‭ ‬البصل‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬البصل‭ ‬أكثر‭ ‬مستقبلا،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قلة‭ ‬العرض‭ ‬والاستيراد‭ ‬وزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬البصل‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬البصل‭ ‬المستورد‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬وباكستان‭ ‬وإيران‭ ‬أيضا‭.‬