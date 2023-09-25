شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات تتفوق على الشركات المنافسة وتفوز بجائزة مينائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في تقدير لالتزام الشركة بالقوانين والتشريعات التابعة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، وبعد تفوقها على جميع الشركات المنافسة، أحرزت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جائزة «مينائي» عن فئة أفضل رصيف خاص (الأرصفة الصناعية) في نسختها الأولى التي أطلقتها الوزارة للشركات المستوفية لاشتراطات التراخيص الصادرة عن الوزارة.
وقد تسلّم الجائزة نيابة عن الشركة المهندس عبدالمنعم النجار مدير المشتريات والمخازن، وذلك يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر الجاري، بحضور بدر هود المحمود القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية.
وبهذه المناسبة، أعرب المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي الرئيس التنفيذي للشركة عن فخر الشركة بالفوز بالنسخة الأولى لهذه الجائزة، الأمر الذي يعكس مدى الالتزام الكبير الذي توليه الشركة لكافّة القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات المعنية بالملاحة البحرية، وذلك لضمان سلامة عملياتها التصديرية. وأثنى في هذا الصدد على المبادرات النوعية التي تطلقها شؤون الموانئ لضمان الالتزام بالقوانين ذات العلاقة، ولتسهيل وتنظيم عمل الشركات ذات الصلة بالقطاع البحري.
كما أوضح المهندس العباسي أن نجاح الشركة في إحراز العديد من الجوائز النوعية والمتخصصة إنما يعكس مدى تميّز منظومة العمل بالشركة، التي تُدار بكل كفاءة وبسواعد بحرينية تلقت الكثير من البرامج التدريبية رفيعة المستوى، وتعمل وفق رؤية محددّة رسمها مجلس الإدارة، فالشكر مستحق لفريق العمل ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة على إرساء وتطبيق سياسات ملتزمة بكافّة معايير العمل وممارساته لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
ويأتي إطلاق جائزة مينائي بهدف تشجيع الشركات ذات الصلة بالقطاع البحري للامتثال لقوانين وتشريعات شؤون الموانئ والملاحة البحرية، كما تسعى الجائزة من جانب آخر إلى تكريس الالتزام بأفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي من شأنه خلق بيئة تنافسية استثنائية تُسهم في الارتقاء بالقطاع البحري في المملكة في دليل يؤكّد من جديد حرص حكومة المملكة على تطوير كافّة الخدمات الحكومية المقدمة للشركات. وقد بلغت المشاركة نحو 23 شركة متقدمة في مختلف فروع المسابقة.
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