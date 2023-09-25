شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات تتفوق على الشركات المنافسة وتفوز بجائزة مينائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬تسلّم‭ ‬الجائزة‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الشركة‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬النجار‭ ‬مدير‭ ‬المشتريات‭ ‬والمخازن،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بحضور‭ ‬بدر‭ ‬هود‭ ‬المحمود‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬الشركة‭ ‬بالفوز‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬الشركة‭ ‬لكافّة‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالملاحة‭ ‬البحرية،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬عملياتها‭ ‬التصديرية‭. ‬وأثنى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬لضمان‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬ولتسهيل‭ ‬وتنظيم‭ ‬عمل‭ ‬الشركات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقطاع‭ ‬البحري‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬العباسي‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬النوعية‭ ‬والمتخصصة‭ ‬إنما‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬تميّز‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬بالشركة،‭ ‬التي‭ ‬تُدار‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وبسواعد‭ ‬بحرينية‭ ‬تلقت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى،‭ ‬وتعمل‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬محددّة‭ ‬رسمها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬فالشكر‭ ‬مستحق‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬ورئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬وتطبيق‭ ‬سياسات‭ ‬ملتزمة‭ ‬بكافّة‭ ‬معايير‭ ‬العمل‭ ‬وممارساته‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬الممكنة‭.‬

ويأتي‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬مينائي‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬الشركات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقطاع‭ ‬البحري‭ ‬للامتثال‭ ‬لقوانين‭ ‬وتشريعات‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية،‭ ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬تكريس‭ ‬الالتزام‭ ‬بأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تنافسية‭ ‬استثنائية‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬دليل‭ ‬يؤكّد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬حرص‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬كافّة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬المقدمة‭ ‬للشركات‭. ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬المشاركة‭ ‬نحو‭ ‬23‭ ‬شركة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬فروع‭ ‬المسابقة‭.‬