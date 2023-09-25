سفير البحرين في إسلام آباد يترأس اجتماع سفراء المجموعة العربية لدى جمهورية باكستان الإسلامية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬السفراء‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيهم‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬إقليم‭ ‬الحوز‭ ‬بمدينة‭ ‬مراكش‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والفيضانات‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الترحيب‭ ‬بسعادة‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬المعين‭ ‬حديثًا‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية،‭ ‬متمنين‭ ‬لسعادته‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬الجديدة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭. ‬