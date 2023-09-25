سفير البحرين في إسلام آباد يترأس اجتماع سفراء المجموعة العربية لدى جمهورية باكستان الإسلامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس السفير محمد إبراهيم محمد، عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين في إسلام آباد، اجتماع سفراء المجموعة العربية لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
خلال الاجتماع، أعرب السفراء عن خالص تعازيهم في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة والفيضانات التي اجتاحت دولة ليبيا الشقيقة، كما تم الترحيب بسعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المعين حديثًا لدى جمهورية باكستان الإسلامية، متمنين لسعادته التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.
كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق.
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