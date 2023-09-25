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رئيس الأمن العام يزور أكاديمية الشرطة المصرية والمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة

9/25/2023 7:20:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) على‭ ‬هامش‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬قام‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بزيارة‭ ‬أكاديمية‭ ‬الشرطة‭ ‬المصرية‭ ‬والمعهد‭ ‬القومي‭ ‬لتدريب‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬الأمنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬العلمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬لتأهيل‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬الأساليب،‭ ‬وذلك‭ ‬لمواكبة‭ ‬المتغيرات‭ ‬والتحديات‭ ‬الأمنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الأمنية‭ ‬الناجحة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭. ‬وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬أكاديمية‭ ‬الشرطة‭ ‬استمع‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لإيجاز‭ ‬حول‭ ‬تاريخ‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وبرامجها‭ ‬الدراسية‭ ‬وبرامج‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬ومجالات‭ ‬التدريب،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة،‭ ‬كما‭ ‬زار‭ ‬مركز‭ ‬بحوث‭ ‬الشرطة‭ ‬ومكتبة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وما‭ ‬تحتويه‭ ‬من‭ ‬دراسات‭ ‬وبحوث‭ ‬علمية‭ ‬لدرجتي‭ ‬الماجستير‭ ‬والدكتوراه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬كلاب‭ ‬الأمن‭ ‬والحراسة‭ ‬والأساليب‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تدريبها‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬القائمة‭ ‬عليها‭ ‬وذلك‭ ‬للقيام‭ ‬بواجبها‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬وحماية‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭. ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للمعهد‭ ‬القومي‭ ‬لتدريب‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬البرامج‭ ‬والأساليب‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحاكاة‭ ‬باستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬عرضا‭ ‬ميدانيا‭ ‬حيا‭ ‬لقوات‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الارهابيين‭ ‬والمجرمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المعهد‭ ‬للمتدربين‭.‬

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