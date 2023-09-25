رئيس الأمن العام يزور أكاديمية الشرطة المصرية والمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة

رئيس الأمن العام يزور أكاديمية الشرطة المصرية والمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة
التاريخ
9/25/2023 7:20:54 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الأمنية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة قام الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بزيارة أكاديمية الشرطة المصرية والمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة. وبهذه المناسبة أكد رئيس الأمن العام أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تطوير البرامج العلمية والتدريبية لتأهيل رجال الأمن وفق أحدث الأساليب، وذلك لمواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية، وتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الأمنية الناجحة بما يسهم في تطوير مسيرة العمل الأمني. وخلال زيارة أكاديمية الشرطة استمع رئيس الأمن العام لإيجاز حول تاريخ الأكاديمية وبرامجها الدراسية وبرامج كلية الدراسات العليا ومجالات التدريب، ودورها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة، كما زار مركز بحوث الشرطة ومكتبة الأكاديمية وما تحتويه من دراسات وبحوث علمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى الاطلاع على مركز تدريب كلاب الأمن والحراسة والأساليب الحديثة في تدريبها وتأهيل الكوادر البشرية القائمة عليها وذلك للقيام بواجبها في حفظ الأمن وحماية السلامة العامة. كما اطلع رئيس الأمن العام خلال زيارته للمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة على أحدث البرامج والأساليب في تدريب القوات الخاصة من خلال المحاكاة باستخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما حضر عرضا ميدانيا حيا لقوات التدخل السريع في التعامل مع الارهابيين والمجرمين، بالإضافة إلى إيجاز حول أبرز الخدمات التي يقدمها المعهد للمتدربين.
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