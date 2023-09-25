جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية تبحث سبل تعزيز التعاون مع هيئة الأشغال العامة القطرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشكلة‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬الأرضية‭ ‬والحلول‭ ‬الفعّالة‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬الندوة‭ ‬بكل‭ ‬تفاصيلها،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تمنى‭ ‬فيه‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة‭ ‬الدكتور‭ ‬المهندس‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬المهندي‭ ‬لجمعية‭ ‬علوم‭ ‬وتقنية‭ ‬المياه‭ ‬الخليجية‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬المهندس‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬المحمود‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مساعي‭ ‬توثيق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لكونها‭ ‬ستكون‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬شريكا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لجمعية‭ ‬علوم‭ ‬وتقنية‭ ‬المياه‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬الخليج‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬للمياه‭ ‬الذي‭ ‬ستقعده‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬القطرية‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ (‬كهرماء‭)‬،‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭. ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬عقد‭ ‬بهدف‭ ‬تدارس‭ ‬المقترحات‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬وبحث‭ ‬المبادرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المشتركة‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة‭ ‬الدكتور‭ ‬المهندس‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬المهندي‭ ‬تطلع‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬وبشكل‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخليجية‭ ‬المهنية‭ ‬المتخصصة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬جمعية‭ ‬علوم‭ ‬وتقنية‭ ‬المياه‭ ‬الخليجية‭ ‬لتفعيل‭ ‬وتحقيق‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وترسيخ‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬بقضية‭ ‬الأمن‭ ‬المائي‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وحقوق‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬مؤتمر‭ ‬الخليج‭ ‬للمياه‭ ‬وباقي‭ ‬الندوات‭ ‬والمحاضرات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الجمعية‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬بمختلف‭ ‬قضايا‭ ‬المياه‭.‬