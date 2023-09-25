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نائب السفير السعودي والملحق الثقافي يشاركان في احتفال جامعة الخليج العربي بالذكرى الـ93 لليوم الوطني السعودي

9/25/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهنئة‭ ‬وأصدق‭ ‬معاني‭ ‬الولاء‭ ‬إلى‭ ‬مقامِ‭ ‬خادمِ‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وسموّ‭ ‬وليّ‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلسِ‭ ‬الوزراء،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكيّ‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬حفظهما‭ ‬الله‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الثالثة‭ ‬والتسعين‭ ‬لليوم‭ ‬الوطنيّ‭ ‬المجيد‭ ‬للمملكة‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفالية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬طلبة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وحضرها‭ ‬نائب‭ ‬سفير‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المستشار‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬فلاح‭ ‬العتيبي‭ ‬والملحق‭ ‬الثقافي‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬مبارك‭ ‬الدوسري‭: ‬بهذه‭ ‬المناسبةِ‭ ‬العزيزة‭ ‬ترفع‭ ‬أسرة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬قيادة‭ ‬وشعباً‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬المجيد،‭ ‬مستذكراً‭ ‬بكل‭ ‬وفاء‭ ‬وعرفان‭ ‬ما‭ ‬سطَّرهُ‭ ‬الملكِ‭ ‬المؤسّسِ‭ ‬عبدُالعزيزِ‭ ‬بنُ‭ ‬عبدِالرحمنِ‭ ‬آلُ‭ ‬سعود‭ ‬طيبَ‭ ‬اللهُ‭ ‬ثراه‭ ‬من‭ ‬ملاحمَ‭ ‬وبطولات،‭ ‬استطاعَ‭ ‬من‭ ‬خلالِها‭ ‬أن‭ ‬يوحّدَ‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بمدنها‭ ‬وقراها‭ ‬وحواضرها‭ ‬وبواديها‭ ‬وسهولها‭ ‬وسواحلها‭ ‬وجبالها‭ ‬وصحاريها‭ ‬في‭ ‬نسيج‭ ‬متماسك،‭ ‬وأن‭ ‬يرسخ‭ ‬أوثق‭ ‬صور‭ ‬التلاحم‭ ‬بين‭ ‬القيادةِ‭ ‬والشعب،‭ ‬وهو‭ ‬ذاتُ‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬سارَ‭ ‬عليه‭ ‬أبناؤه‭ ‬الكرام،‭ ‬وأكملوا‭ ‬مسيرة‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬حتى‭ ‬عهد‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أيده‭ ‬الله‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬التي‭ ‬القاها‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭: ‬‮«‬ثلاث‭ ‬وتسعون‭ ‬عاماً‭ ‬مضت‭ ‬من‭ ‬التشييدِ‭ ‬والبناءِ،‭ ‬اختصرت‭ ‬فيها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بثباتٍ‭ ‬وثقة‭ ‬وعزيمة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬المعيشية‭ ‬والأمنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والتنموية‭ ‬واختطت‭ ‬لنفسها‭ ‬مكانة‭ ‬مستحقة‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع،‭ ‬وها‭ ‬هي‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬عهدِ‭ ‬خادمِ‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وسموِّ‭ ‬وليِّ‭ ‬عهدِه‭ ‬الأمينِ‭ ‬حفظهما‭ ‬الله،‭ ‬تشهد‭ ‬تحولاتٍ‭ ‬تنموية‭ ‬كبيرةٍ‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬أبناء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬وبناته،‭ ‬وتؤسس‭ ‬لمفاهيمِ‭ ‬جديدةِ‭ ‬في‭ ‬التطوير،‭ ‬وستشيد‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬وتوفيقه،‭ ‬ووفق‭ ‬رؤيتها‭ ‬وتطلع‭ ‬وحكمة‭ ‬قيادتها‭ ‬الرشيدة‭ ‬مستقبلًا‭ ‬واعدًا‭ ‬ومشرقًا‭ ‬في‭ ‬رحلةٍ‭ ‬ريادية‭ ‬تنموية‭ ‬لا‭ ‬تعرفُ‭ ‬حدودَ‭ ‬الاكتفاء‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬تغنت‭ ‬الطالبة‭ ‬رنا‭ ‬ابانمي‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاحتفالية‭ ‬بحب‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬مثلت‭ ‬فيها‭ ‬طلبة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬الطالب‭ ‬مهند‭ ‬الغامدي‭ ‬عرضا‭ ‬مرئيا‭ ‬استعرض‭ ‬فيه‭ ‬مراحل‭ ‬تطور‭ ‬النهضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬للفنان‭ ‬حسن‭ ‬جناحي‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الملحمة‭ ‬السعودية‮»‬،‭ ‬وتم‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬الطلبة‭ ‬بالتعاون‭ ‬وإشراف‭ ‬عمادة‭ ‬شئون‭ ‬الطلبة‭ ‬والملحقية‭ ‬الثقافية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

هذا،‭ ‬وعبر‭ ‬الطلبة‭ ‬السعوديون‭ ‬وزملاؤهم‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬خطابات‭ ‬وكلمات‭ ‬الولاء‭ ‬والامتنان،‭ ‬الاشعار‭ ‬والقصائد‭ ‬وأداو‭ ‬الرقصات‭ ‬الشعبية،‭ ‬مرددين‭ ‬الأناشيد‭ ‬الوطنية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المسابقات‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬بمدن‭ ‬المملكة‭ ‬وتاريخها‭ ‬الثقافي،‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬الاحتفال‭ ‬حضوراً‭ ‬طلابياً‭ ‬واكاديمياً‭ ‬واسعاً‭ ‬توحدت‭ ‬خلاله‭ ‬الهوية‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭.‬

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