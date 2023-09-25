نائب السفير السعودي والملحق الثقافي يشاركان في احتفال جامعة الخليج العربي بالذكرى الـ93 لليوم الوطني السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أسمى آيات التهنئة وأصدق معاني الولاء إلى مقامِ خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ وليّ العهد رئيس مجلسِ الوزراء، صاحب السمو الملكيّ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لليوم الوطنيّ المجيد للمملكة.
وقال خلال الاحتفالية التي نظمها طلبة جامعة الخليج العربي، وحضرها نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين المستشار صالح بن فلاح العتيبي والملحق الثقافي للمملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين الدكتور مبارك الدوسري: بهذه المناسبةِ العزيزة ترفع أسرة جامعة الخليج العربي أصدق التهاني للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً في يومها المجيد، مستذكراً بكل وفاء وعرفان ما سطَّرهُ الملكِ المؤسّسِ عبدُالعزيزِ بنُ عبدِالرحمنِ آلُ سعود طيبَ اللهُ ثراه من ملاحمَ وبطولات، استطاعَ من خلالِها أن يوحّدَ المملكة العربية السعودية بمدنها وقراها وحواضرها وبواديها وسهولها وسواحلها وجبالها وصحاريها في نسيج متماسك، وأن يرسخ أوثق صور التلاحم بين القيادةِ والشعب، وهو ذاتُ النهج الذي سارَ عليه أبناؤه الكرام، وأكملوا مسيرة بناء هذا الوطن حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.
وأضاف في كلمته التي القاها خلال الحفل: «ثلاث وتسعون عاماً مضت من التشييدِ والبناءِ، اختصرت فيها المملكة العربية السعودية بثباتٍ وثقة وعزيمة الكثير من المراحل على كافة المستويات المعيشية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية والتنموية واختطت لنفسها مكانة مستحقة في محيطها والعالم أجمع، وها هي اليوم في عهدِ خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ حفظهما الله، تشهد تحولاتٍ تنموية كبيرةٍ تقوم في الأساس على الثقة في أبناء هذا الوطن وبناته، وتؤسس لمفاهيمِ جديدةِ في التطوير، وستشيد بإذن الله وتوفيقه، ووفق رؤيتها وتطلع وحكمة قيادتها الرشيدة مستقبلًا واعدًا ومشرقًا في رحلةٍ ريادية تنموية لا تعرفُ حدودَ الاكتفاء».
ومن جانبها تغنت الطالبة رنا ابانمي المشرفة على لجنة تنظيم الاحتفالية بحب الوطن في كلمة مثلت فيها طلبة جامعة الخليج العربي، فيما قدم الطالب مهند الغامدي عرضا مرئيا استعرض فيه مراحل تطور النهضة في المملكة العربية السعودية عبر التاريخ، وخلال الحفل تم تدشين عمل فني للفنان حسن جناحي باسم «الملحمة السعودية»، وتم افتتاح المعرض الذي نظمه الطلبة بالتعاون وإشراف عمادة شئون الطلبة والملحقية الثقافية السعودية في مملكة البحرين.
هذا، وعبر الطلبة السعوديون وزملاؤهم من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فرحتهم بهذا اليوم الوطني عبر خطابات وكلمات الولاء والامتنان، الاشعار والقصائد وأداو الرقصات الشعبية، مرددين الأناشيد الوطنية، إلى جانب المسابقات الثقافية التي تعرف بمدن المملكة وتاريخها الثقافي، وقد شهد الاحتفال حضوراً طلابياً واكاديمياً واسعاً توحدت خلاله الهوية الخليجية المشتركة.
MENAFN25092023000055011008ID1107139244
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.