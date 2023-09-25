شؤون الجمارك تسلم الشهادات للمدربين الوطنيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حرص‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكادر‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءته‭ ‬للقيام‭ ‬بواجباته‭ ‬بمهنية‭ ‬عالية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬إنتاجية‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإبداع‭ ‬والمعرفة‭ ‬والابتكار‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬قامت‭ ‬بطرح‭ ‬مبادرة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬تأهيل‭ ‬منتسبيها‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تأهيل‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الجمركية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المعتمدة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الشهادات‭ ‬على‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭.‬