شؤون الجمارك تسلم الشهادات للمدربين الوطنيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت شئون الجمارك وضمن مبادرة المرحلة الثانية من برنامج تأهيل منتسبيها حفل تسليم الشهادات للمدربين الوطنيين، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي الأول (مواءمة الخطط والبرامج مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 وسياسات منظمة الجمارك العالمية) من استراتيجية شئون الجمارك 2021
– 2024م.
وبهذه المناسبة أكد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة حرص شئون الجمارك على الاستثمار في الكادر البشري من خلال التدريب ورفع كفاءته للقيام بواجباته بمهنية عالية وذلك في إطار استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في وزارة الداخلية، وتماشياً مع برنامج عمل الحكومة في رفع إنتاجية الموظف الحكومي وتعزيز الإبداع والمعرفة والابتكار.
وأضاف أن شئون الجمارك قامت بطرح مبادرة المرحلة الثانية من برنامج تأهيل منتسبيها والتي تهدف إلى تأهيل المدربين الوطنيين في مختلف المجالات الجمركية وفق أعلى معايير التدريب والتطوير المعتمدة.
وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المدربين الوطنيين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.
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