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شؤون الجمارك تسلم الشهادات للمدربين الوطنيين

9/25/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬وضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬تأهيل‭ ‬منتسبيها‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬الشهادات‭ ‬للمدربين‭ ‬الوطنيين،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للهدف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الأول‭ (‬مواءمة‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬والرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وسياسات‭ ‬منظمة‭ ‬الجمارك‭ ‬العالمية‭) ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬2021‭ ‬ ‭ ‬2024م‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حرص‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكادر‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءته‭ ‬للقيام‭ ‬بواجباته‭ ‬بمهنية‭ ‬عالية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬إنتاجية‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإبداع‭ ‬والمعرفة‭ ‬والابتكار‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬قامت‭ ‬بطرح‭ ‬مبادرة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬تأهيل‭ ‬منتسبيها‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تأهيل‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الجمركية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المعتمدة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الشهادات‭ ‬على‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭.‬

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