معرض ((عزيمة)) يختتم فعالياته في مركز الفنون تزامناً مع اليوم الوطني السعودي

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- Akhbar Al Khaleej) اختتم معرض «عزيمة» نشاطه في مركز الفنون التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار، تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
واستقبل المعرض جمهوره الذي اطلع على أعمال الفنانين العشرة المشاركين فيه، كان الحضور على موعد مع عروض مباشرة لفنون العرضة السعودية والسامري.
وكان المعرض قد فتح أبوابه يوم 14 من الشهر الجاري، حيث جاء من مدينة الرياض إلى المنامة بناء على ثمرة التعاون ما بين هيئة البحرين للثقافة والآثار ومعهد مسك للفنون.
أما الفنانون المشاركون فيه فهم: شذى الحسيني وإسحاق مدن ومشاعل الساعي وبدر البلوي وإلهام الدوسري وسعد الهويدي وتسنيم السلطان وعائشة السويدي وخالد البنا ونورة السركال، حيث عكست أعمالهم رؤية فريدة لواحدة من أبرز المناسبات الاجتماعية في الخليج، وهي «العزيمة» بكل جوانبها من عادات طهي وطعام وفنون شعبية ورقص تقليدي.
يذكر أن معرض «عزيمة» أقيم لأول مرة في ديسمبر 2022م ضمن النسخة السادسة من «أسبوع مسك للفنون» الذي يقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
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