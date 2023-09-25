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معرض ((عزيمة)) يختتم فعالياته في مركز الفنون تزامناً مع اليوم الوطني السعودي

9/25/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬عزيمة‮»‬‭ ‬نشاطه‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الفنون‭ ‬التابع‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬

واستقبل‭ ‬المعرض‭ ‬جمهوره‭ ‬الذي‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الفنانين‭ ‬العشرة‭ ‬المشاركين‭ ‬فيه،‭ ‬كان‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬عروض‭ ‬مباشرة‭ ‬لفنون‭ ‬العرضة‭ ‬السعودية‭ ‬والسامري‭.

وكان‭ ‬المعرض‭ ‬قد‭ ‬فتح‭ ‬أبوابه‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬إلى‭ ‬المنامة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ثمرة‭ ‬التعاون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬ومعهد‭ ‬مسك‭ ‬للفنون‭.‬

أما‭ ‬الفنانون‭ ‬المشاركون‭ ‬فيه‭ ‬فهم‭: ‬شذى‭ ‬الحسيني‭ ‬وإسحاق‭ ‬مدن‭ ‬ومشاعل‭ ‬الساعي‭ ‬وبدر‭ ‬البلوي‭ ‬وإلهام‭ ‬الدوسري‭ ‬وسعد‭ ‬الهويدي‭ ‬وتسنيم‭ ‬السلطان‭ ‬وعائشة‭ ‬السويدي‭ ‬وخالد‭ ‬البنا‭ ‬ونورة‭ ‬السركال،‭ ‬حيث‭ ‬عكست‭ ‬أعمالهم‭ ‬رؤية‭ ‬فريدة‭ ‬لواحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المناسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬العزيمة‮»‬‭ ‬بكل‭ ‬جوانبها‭ ‬من‭ ‬عادات‭ ‬طهي‭ ‬وطعام‭ ‬وفنون‭ ‬شعبية‭ ‬ورقص‭ ‬تقليدي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬عزيمة‮»‬‭ ‬أقيم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022م‭ ‬ضمن‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬مسك‭ ‬للفنون‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

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