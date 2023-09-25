مجلس الوزراء: حزمة من مشاريع القوانين لمواكبة متطلبات التنمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬هنأ‭ ‬المجلس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأبناء‭ ‬البحرين‭ ‬والأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف،‭ ‬ونوه‭ ‬المجلس‭ ‬باعتزازه‭ ‬بالسيرة‭ ‬العطرة‭ ‬لنبينا‭ ‬محمد‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم،‭ ‬وقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬التي‭ ‬بُعث‭ ‬بها‭ ‬النبي‭ ‬الأكرم‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬المحبة‭ ‬والسلام‭ ‬ونشر‭ ‬التسامح‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأخوة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬داعياً‭ ‬المولى‭ ‬جلت‭ ‬قدرته‭ ‬أن‭ ‬يُعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بالخير‭ ‬واليمن‭ ‬والمسرات‭.‬

بعدها‭ ‬أعرب‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬البالغ‭ ‬بجهود‭ ‬كافة‭ ‬العاملين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬وكافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الداعمة‭ ‬له‭ ‬كالنقل‭ ‬والمواصلات،‭ ‬وقطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬والمطاعم،‭ ‬ومراكز‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه‭ ‬والمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والثقافة‭ ‬،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المهن‭ ‬والقطاعات‭ ‬التي‭ ‬يسهم‭ ‬فيها‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬يوالي‭ ‬بذله‭ ‬كافة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والقطاعات‭ ‬المساندة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬جهدٍ‭ ‬وعطاء‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ ‬المتقن‭ ‬للخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬المقومات‭ ‬الجاذبة‭ ‬للسياحة‭ ‬كقطاع‭ ‬اقتصادي‭ ‬مهم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التنويه‭ ‬بيوم‭ ‬السياحة‭ ‬العالمي‭.‬

بعدها‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

أولاً‭: ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬حول‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬لصالح‭ ‬المواطن‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مذكرة‭ ‬بشأن‭ ‬تجديد‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج‭ ‬القُطري‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬2024‭-‬2029‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬بشأن‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية‭ ‬مختصة‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وللمستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬ثلاث‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬وإطاري‭ ‬عمل‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭.‬

5‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬التحضيرات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬الجارية‭ ‬لاجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭-‬البحريني‭.‬

بعدها‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬متابعة‭ ‬أداء‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬‮«‬سجلات‮»‬‭ ‬و«تواصل‮»‬‭ ‬و«بنايات‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬لغاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬ذات‭ ‬الفترة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬ودعم‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

بعدها‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬بالاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

2‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الطموح‭ ‬المناخي‭.‬

3‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬للوزراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬عن‭ ‬شؤون‭ ‬البيئة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

4‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

5‭. ‬نتائج‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭.‬

6‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬المعني‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

7‭. ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬للوزراء‭ ‬وزيارات‭ ‬الوفود‭ ‬الأجنبية‭. ‬