مجلس الوزراء: حزمة من مشاريع القوانين لمواكبة متطلبات التنمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، هنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ونوه المجلس باعتزازه بالسيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي بُعث بها النبي الأكرم القائمة على المحبة والسلام ونشر التسامح وتعزيز الأخوة الإنسانية، داعياً المولى جلت قدرته أن يُعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والمسرات.
بعدها أعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز البالغ بجهود كافة العاملين من أبناء البحرين في قطاع السياحة وكافة القطاعات الداعمة له كالنقل والمواصلات، وقطاع الضيافة والفندقة والمطاعم، ومراكز التسوق والترفيه والمعارض والمؤتمرات والثقافة ، وغيرها من المهن والقطاعات التي يسهم فيها أبناء البحرين في رفد قطاع السياحة، مشيداً بما يوالي بذله كافة العاملين في قطاع السياحة والقطاعات المساندة له من جهدٍ وعطاء في التنفيذ المتقن للخطط والبرامج التي تستهدف تعزيز المقومات الجاذبة للسياحة كقطاع اقتصادي مهم، وذلك في ضوء التنويه بيوم السياحة العالمي.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية حول حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية التي تأتي في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة بشأن تجديد إطار البرنامج القُطري لمملكة البحرين بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة 2024-2029.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجامعة الخليجية بشأن تقديم برامج تعليمية مختصة لمنتسبي الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وللمستفيدين من العقوبات البديلة.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ثلاث مذكرات تفاهم وإطاري عمل بين جامعة البحرين وعدد من الجهات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والخارجية.
5. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن التحضيرات والاستعدادات الجارية لاجتماع مجلس التنسيق السعودي-البحريني.
بعدها استعرض المجلس مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة «سجلات» و«تواصل» و«بنايات» خلال العام للفترة من يناير لغاية سبتمبر 2023 بالمقارنة مع ذات الفترة خلال عام 2022، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ودعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة بالاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. المشاركة في قمة الطموح المناخي.
3. المشاركة في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء والمسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4. المشاركة في أعمال الاجتماع التاسع للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5. نتائج زيارة وفد هيئة جودة التعليم والتدريب للمملكة المتحدة الصديقة.
6. المشاركة في مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة.
7. المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية.
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