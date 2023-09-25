كأول بحرينية والعربية الوحيدة.. مهندسة الفضاء عائشة الحرم تفوز بجائزة ((قائد تحت 35)) العالمية لعام 2023

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء فوز مهندستها المتميزة عائشة الحرم بجائزة «20 شابا قائدا تحت سن 35» المقدمة من قبل الجمعية الدولية للخبراء والمحترفين في مجال الفضاء والأقمار الصناعية في نسختها لعام 2023. ويعتبر هذا الفوز إنجازاً بحرينياً تاريخياً حيث تعتبر أول بحرينية تفوز بهذه الجائزة والعربية الوحيدة ضمن الفائزين في نسخة 2023، ما يعكس تميز الشباب البحريني الواعد في مجال الفضاء وتطوير الأقمار الصناعية، حيث تمكنت المهندسة الحرم من حصد هذه الجائزة نظير تميزها الأكاديمي والعملي في مجال تصميم وبناء الأقمار الصناعية وما قدمته من إسهامات بارزة في تطوير وتقدم هذا القطاع الحيوي محلياً وعالمياً.
وقد تم إعلان الفائزين الذين تم اختيارهم من قبل نخبة من المحكمين الخبراء في مجال الفضاء والأقمار الصناعية بشكل تنافسي بناء على سيرتهم الذاتية وإنجازاتهم في قطاع الفضاء وتميزهم في هذا المجال. وسيتم الاحتفال بالفائزين في الاحتفال السنوي الثامن لمستقبل القادة الذي سيقام في أكتوبر القادم خلال أسبوع وادي السيليكون الفضائي بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تصريح للرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للخبراء والمحترفين في مجال الفضاء والأقمار الصناعية أكد أن الفائزين يعتبرون من أذكى وأكثر الأفراد تفانيًا وإبداعًا في عالمنا العملي العالمي، والعديد منهم قد اكتسبوا بالفعل سمعة جيدة لأنفسهم وأثروا في مجال صناعة الفضاء والاقمار الصناعية.
وحول هذا الإنجاز البحريني المتميز عبر الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عن فخره وسعادته قائلاً: بداية أهنئ المهندسة عائشة الحرم بفوزها بهذه الجائزة العالمية المرموقة، وإن حصولها على هذه الجائزة ليس بالأمر المستغرب فقد استحقتها بكل جدارة نظير جهودها الحثيثة في النهوض بعلوم الفضاء في مملكة البحرين وتحقيق الريادة عالمياً في قطاع الفضاء بالإضافة إلى تميزها العلمي وإنجازاتها المتتالية في مجال تصميم وبناء الأقمار الصناعية.
وأضاف: «إن هذه الإنجازات البحرينية تأتي كحصاد لثمار رؤيةٍ ثاقبةٍ من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الداعم الأول للشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى».
واختتم العسيري: «أؤكد أن فوز المهندسة عائشة الحرم يجسد أنموذجاً حياً للشباب البحريني وللمرأة البحرينية التي أثبتت نفسها بقوة وإبداع في قطاع الفضاء من خلال مسيرتها الملهمة في ميدان يعد تحدياً كبيراً، ما يظهر الإرادة والإمكانيات التي يمتلكها شباب وشابات بلادنا. وبمناسبة هذا الإنجاز المشرف، أدعو شباب البحرين إلى الاستمرار في السعي نحو تحقيق أحلامهم وطموحاتهم بهمة عالية في مختلف مجالاتهم، فهم مستقبل هذا الوطن وعماده».
من جانبها صرحت المهندسة عائشة الحرم قائلةً: «بداية أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وإدارتها التنفيذية على دعمهم اللامحدود وإيمانهم بقدراتنا كشباب بحريني وتمكينهم لنا في قطاع الفضاء بثقة تامة، ما كان له الأثر الواضح في تشجعينا نحو تحقيق التميز والانجاز في مختلف المحافل الدولية بكل ثقة وتحدٍ وإصرار. وإنني لأشعر بالفخر والاعتزاز بأن أكون أول بحرينية تفوز بهذه الجائزة العالمية وتسجل اسم مملكة البحرين على لائحة الفائزين، كما أنه لشرف لي أن أكون العربية الوحيدة من بين الفائزين في نسخة الجائزة لهذا العام. إن هذا الفوز يأتي ليؤكد مدى تمكين شباب البحرين وحسن استثمار الهيئة في بناء القدرات الوطنية الشابة وتمكينهم في قطاع الفضاء الحيوي».
وأضافت الحرم: «إن هذا الإنجاز سيزيد من عزمي وإصراري نحو تحقيق مزيدا من الإنجازات في مجال الفضاء وتطوير مهاراتي العلمية والعملية. كما أتمنى أن يكون هذا الإنجاز محفزاً لشباب وشابات مملكة البحرين ودافعا لهم للسعي نحو تحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم متجاوزين الصعاب والتحديات نحو مستقبل مشرق مليء بالإنجازات لمملكة البحرين».
الجدير بالذكر أن نسخة عام 2023 شهدت أكبر عدد من المتقدمين لهذه الجائزة من جميع دول العالم، وقد تم اختيار المهندسة عائشة الحرم من بين 20 فائزا دون 35 سنة على مستوى العالم. وقد تأسست الجمعية الدولية للخبراء والمحترفين في مجال الفضاء والأقمار الصناعية في عام 1983، وهي تهدف إلى جعل صناعة الفضاء والأقمار الصناعية واحدة من أفضل الصناعات في العالم وجذب المواهب التي تدفع عمليات الابتكار ويتجاوز عدد أعضائها المحترفين 3800 عضو من أكثر من 40 دولة حول العالم.
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