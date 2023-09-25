كأول بحرينية والعربية الوحيدة.. مهندسة الفضاء عائشة الحرم تفوز بجائزة ((قائد تحت 35)) العالمية لعام 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المحكمين‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬والأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬بشكل‭ ‬تنافسي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬سيرتهم‭ ‬الذاتية‭ ‬وإنجازاتهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬وتميزهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وسيتم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالفائزين‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬السنوي‭ ‬الثامن‭ ‬لمستقبل‭ ‬القادة‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬وادي‭ ‬السيليكون‭ ‬الفضائي‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭. ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للخبراء‭ ‬والمحترفين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬والأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الفائزين‭ ‬يعتبرون‭ ‬من‭ ‬أذكى‭ ‬وأكثر‭ ‬الأفراد‭ ‬تفانيًا‭ ‬وإبداعًا‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬العملي‭ ‬العالمي،‭ ‬والعديد‭ ‬منهم‭ ‬قد‭ ‬اكتسبوا‭ ‬بالفعل‭ ‬سمعة‭ ‬جيدة‭ ‬لأنفسهم‭ ‬وأثروا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الفضاء‭ ‬والاقمار‭ ‬الصناعية‭.‬

وحول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬البحريني‭ ‬المتميز‭ ‬عبر‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬وسعادته‭ ‬قائلاً‭: ‬بداية‭ ‬أهنئ‭ ‬المهندسة‭ ‬عائشة‭ ‬الحرم‭ ‬بفوزها‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة،‭ ‬وإن‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬المستغرب‭ ‬فقد‭ ‬استحقتها‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬نظير‭ ‬جهودها‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬الريادة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تميزها‭ ‬العلمي‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬المتتالية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصميم‭ ‬وبناء‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬البحرينية‭ ‬تأتي‭ ‬كحصاد‭ ‬لثمار‭ ‬رؤيةٍ‭ ‬ثاقبةٍ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬للشباب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬العسيري‭: ‬‮«‬أؤكد‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬المهندسة‭ ‬عائشة‭ ‬الحرم‭ ‬يجسد‭ ‬أنموذجاً‭ ‬حياً‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وللمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬نفسها‭ ‬بقوة‭ ‬وإبداع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الملهمة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬يعد‭ ‬تحدياً‭ ‬كبيراً،‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬الإرادة‭ ‬والإمكانيات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬شباب‭ ‬وشابات‭ ‬بلادنا‭. ‬وبمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف،‭ ‬أدعو‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامهم‭ ‬وطموحاتهم‭ ‬بهمة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالاتهم،‭ ‬فهم‭ ‬مستقبل‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬وعماده‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬صرحت‭ ‬المهندسة‭ ‬عائشة‭ ‬الحرم‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬بداية‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬وإدارتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬اللامحدود‭ ‬وإيمانهم‭ ‬بقدراتنا‭ ‬كشباب‭ ‬بحريني‭ ‬وتمكينهم‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬بثقة‭ ‬تامة،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬تشجعينا‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬والانجاز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‭ ‬وتحدٍ‭ ‬وإصرار‭. ‬وإنني‭ ‬لأشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بأن‭ ‬أكون‭ ‬أول‭ ‬بحرينية‭ ‬تفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬العالمية‭ ‬وتسجل‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الفائزين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لشرف‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬العربية‭ ‬الوحيدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬الجائزة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يأتي‭ ‬ليؤكد‭ ‬مدى‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬وحسن‭ ‬استثمار‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬وتمكينهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬الحيوي‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الحرم‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬عزمي‭ ‬وإصراري‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتي‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭. ‬كما‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬محفزاً‭ ‬لشباب‭ ‬وشابات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودافعا‭ ‬لهم‭ ‬للسعي‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬متجاوزين‭ ‬الصعاب‭ ‬والتحديات‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬مليء‭ ‬بالإنجازات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬شهدت‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتقدمين‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬المهندسة‭ ‬عائشة‭ ‬الحرم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬فائزا‭ ‬دون‭ ‬35‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬وقد‭ ‬تأسست‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للخبراء‭ ‬والمحترفين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬والأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1983،‭ ‬وهي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬صناعة‭ ‬الفضاء‭ ‬والأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الصناعات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وجذب‭ ‬المواهب‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬عمليات‭ ‬الابتكار‭ ‬ويتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬أعضائها‭ ‬المحترفين‭ ‬3800‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬