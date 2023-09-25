إطلاق جائزة خالد بن حمد لمشاريع التخرج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتتنافس‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬مشروعات‭ ‬تخرج‭ ‬طلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬الهندسة‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بمختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ودعا‭ ‬مكتب‭ ‬مبادرات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬جميع‭ ‬الجامعات‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬والمعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ترشيح‭ ‬مشاريع‭ ‬التخرج‭ ‬المتميزة‭ ‬للعامين‭ ‬الدراسيين‭ ‬2021‭/‬2022‭ ‬و2022‭/‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تحميل‭ ‬المشاريع‭ ‬المختارة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ (‬ https ‭://‬ hhskaward ‭.‬ uob ‭.‬ edu ‭.‬ bh ‭/)‬

وتسعى‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬والمعنوي‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبراز‭ ‬مشاريع‭ ‬التخرج‭ ‬الرائدة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مشكلات‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬والأعمال،‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وترتقي‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمجتمع‭. ‬

ويتيح‭ ‬معرض‭ ‬مشاريع‭ ‬التخرج‭ ‬الفرصة‭ ‬لخريجي‭ ‬طلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬الأولى‭ ‬لعرض‭ ‬مشاريعهم‭ ‬والتنافس‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬تحت‭ ‬مظلّة‭ ‬التعليم،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الطلبة‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬التخرج‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬الخريجين‭ ‬وتجاربهم‭ ‬العلمية‭ ‬والاستعداد‭ ‬لخوض‭ ‬تجربة‭ ‬مشاريع‭ ‬التخرج‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬مشاريع‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬والصلات‭ ‬بين‭ ‬الطلبة‭ ‬والخريجين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬بالمملكة‭. ‬

وتهدف‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفكار‭ ‬ومشاريع‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬وتعريف‭ ‬المجتمع‭ ‬بها،‭ ‬ودعم‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنمية‭ ‬وتشجيع‭ ‬روح‭ ‬التنافس‭ ‬والابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬لديهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬لتعريف‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬على‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬المتميزين‭ ‬واستقطابهم‭ ‬للتوظيف،‭ ‬وتسويق‭ ‬إنتاج‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المبتكرة‭ ‬والرائدة‭ ‬لدى‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬مشاريع‭ ‬تطبيقية‭ ‬مبتكرة‭. ‬