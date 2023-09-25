إطلاق جائزة خالد بن حمد لمشاريع التخرج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يستعد مكتب مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد في جامعة البحرين لإطلاق «جائزة خالد بن حمد لمشاريع التخرج».
وتتنافس على الجائزة مشروعات تخرج طلبة المرحلة الجامعية الأولى في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات بمختلف الجامعات في مملكة البحرين.
ودعا مكتب مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد في جامعة البحرين، جميع الجامعات إلى المشاركة في الجائزة والمعرض المصاحب لها من خلال ترشيح مشاريع التخرج المتميزة للعامين الدراسيين 2021/2022 و2022/2023، وذلك عبر تحميل المشاريع المختارة من قبل الجامعة في الموقع الإلكتروني ( https :// hhskaward . uob . edu . bh /)
وتسعى الجائزة إلى توفير الدعم المادي والمعنوي لطلبة الجامعات من خلال إبراز مشاريع التخرج الرائدة والمبتكرة التي تسهم في تقديم حلول مشكلات قطاع الصناعة والأعمال، وتزيد من الإنتاجية، وترتقي بالخدمات المقدمة للمجتمع.
ويتيح معرض مشاريع التخرج الفرصة لخريجي طلبة المرحلة الجامعية الأولى لعرض مشاريعهم والتنافس فيما بينهم تحت مظلّة التعليم، وتشجيع الطلبة المقبلين على التخرج من الاستفادة من خبرات الخريجين وتجاربهم العلمية والاستعداد لخوض تجربة مشاريع التخرج والبحث عن مشاريع مبتكرة في مختلف التخصصات، إلى جانب توطيد العلاقات والصلات بين الطلبة والخريجين من مختلف الجامعات بالمملكة.
وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على أفكار ومشاريع طلبة الجامعات وتعريف المجتمع بها، ودعم طلبة الجامعات من خلال تنمية وتشجيع روح التنافس والابتكار والإبداع وريادة الأعمال لديهم، بالإضافة إلى توفير منصة لتعريف الشركات العاملة في السوق على طلبة الجامعات المتميزين واستقطابهم للتوظيف، وتسويق إنتاج الطلبة من المشاريع المبتكرة والرائدة لدى السوق المحلي والإقليمي والعالمي، والسعي إلى تطوير البحث العلمي الذي يؤدي إلى إنتاج مشاريع تطبيقية مبتكرة.
MENAFN25092023000055011008ID1107139238
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.