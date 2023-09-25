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محجبة تقدم شكوى أممية بعد طردها من المدرسة بفرنسا بسبب ارتدائها ((الكيمونو))

9/25/2023 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدمت‭ ‬طالبة‭ ‬مسلمة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬بشكوى‭ ‬إلى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬تعرضها‭ ‬‮«‬للتمييز‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬انتمائها‭ ‬الديني،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬طردها‭ ‬من‭ ‬مدرستها‭ ‬لارتدائها‭ ‬الكيمونو،‭ ‬وهو‭ ‬ثوب‭ ‬ياباني‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬ارتدائه‭ ‬الطالبات‭ ‬المحجبات‭ ‬بعد‭ ‬حظر‭ ‬العباءة،‭ ‬لكونه‭ ‬فضفاضا‭ ‬وساترا‭ ‬مثلها‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬يستمر‭ ‬الجدل‭ ‬بشأن‭ ‬موقف‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ضد‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬رفض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬لارتدائهم‭ ‬ملابس‭ ‬فضفاضة‭. ‬وفي‭ ‬5‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬أُعيدت‭ ‬الطالبة‭ (‬التي‭ ‬لم‭ ‬يُذكر‭ ‬اسمها‭) ‬إلى‭ ‬منزلها‭ ‬لارتدائها‭ ‬الكيمونو‭. ‬وأرسلت‭ ‬ابنة‭ ‬الـ15‭ ‬عاما‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليون‭ ‬شكوى‭ ‬إلى‭ ‬أشويني‭ ‬كي‭. ‬بي،‭ ‬المقررة‭ ‬الخاصة‭ ‬الأممية‭ ‬المعنية‭ ‬بالأشكال‭ ‬المعاصرة‭ ‬للعنصرية‭ ‬والتمييز‭ ‬العنصري‭ ‬وكراهية‭ ‬الأجانب‭ ‬وما‭ ‬يتصل‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬تعصب،‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬التمييز‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬انتمائها‭ ‬الديني‮»‬‭. ‬وأُرسلت‭ ‬الشكوى‭ ‬إلى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬محامي‭ ‬الطالبة‭ ‬نبيل‭ ‬بودي،‭ ‬الذي‭ ‬أصدر‭ ‬بيانًا‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بشأن‭ ‬القضية‭.‬

وبحسب‭ ‬البيان‭ ‬فإن‭ ‬صاحبة‭ ‬الشكوى،‭ ‬منتقدة‭ ‬حظر‭ ‬العباءة‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬الفرنسي‭ ‬غابرييل‭ ‬أتال،‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمنع‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قدمت‭ ‬الطالبة‭ ‬أيضا‭ ‬شكوى‭ ‬أمام‭ ‬مكتب‭ ‬المدّعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ليون‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬تعرضها‭ ‬للتمييز‭ ‬بسبب‭ ‬انتمائها‭ ‬الديني‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬صدّق‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬محكمة‭ ‬إدارية‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬منع‭ ‬ارتداء‭ ‬العباءة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬باعتباره‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬منطق‭ ‬تأكيد‭ ‬الانتماء‭ ‬الديني‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬فنسنت‭ ‬برينغارث‭ ‬محامي‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬المسلمين «ADM» استئنافا‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة،‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتعليق‭ ‬الحظر‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬العباءة،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬ينتهك‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬للحريات‮»‬‭.‬

وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬بالقرار‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬2023-2024،‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬لكن‭ ‬عشرات‭ ‬الطالبات‭ ‬المحجبات‭ ‬رفضن‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬العباءة‭ ‬وحُرمن‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬مدارسهن‭ ‬تطبيقا‭ ‬للحظر‭. ‬الحظر‭ ‬أثار‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬عنيفا‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لانتقادات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لاستهداف‭ ‬المسلمين‭ ‬بتصريحات‭ ‬وسياسات‭ ‬معينة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مداهمات‭ ‬المساجد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخيرية،‭ ‬وقانون‭ ‬‮«‬مناهضة‭ ‬الانفصالية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يفرض‭ ‬قيودا‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭.‬

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