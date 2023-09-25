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الولايات المتحدة تمنح بولندا قرضا بقيمة ملياري دولار لتحديث دفاعها

9/25/2023 3:21:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة، ستمنح بولندا قرضا بقيمة ملياري دولار لتحديث دفاعها.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي: "الولايات المتحدة فخورة بالإعلان عن توقيع اتفاقية قرض مباشر لبولندا بقيمة ملياري دولار لدعم تحديث قطاع الدفاع البولندي".
تجدر الإشارة إلى أن الأموال المخصصة ستساعد في تعزيز جهود تحديث الدفاع في بولندا وتساهم في تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.
وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق، أن وارسو لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها.

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