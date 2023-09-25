دائرة الاحصاءات : هذا عدد سكان الاردن

دائرة الاحصاءات : هذا عدد سكان الاردن
التاريخ
9/25/2023 3:21:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - بلغ عدد سكان الأردن، الاثنين، 11,484,805 نسمة، وفقا لبيانات دائرة الاحصاءات العامة.
وارتفع عدد السكان في الأردن إلى أكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين، ليصل إلى أكثر من 11.4 مليون شخص عام 2023.
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