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دائرة الاحصاءات : هذا عدد سكان الاردن

9/25/2023 3:21:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بلغ عدد سكان الأردن، الاثنين، 11,484,805 نسمة، وفقا لبيانات دائرة الاحصاءات العامة.
وارتفع عدد السكان في الأردن إلى أكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين، ليصل إلى أكثر من 11.4 مليون شخص عام 2023.

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