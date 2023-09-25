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مفاجأة التعديل الحكومي وموعد أداء اليمين

9/25/2023 3:21:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الاثنين في الرئاسة، تمهيدا لاجراء تعديل وزاري جديد.
ووفق مصدر مطلع فإن الخصاونة سيدخل 4 او 5 وزراء في تشكيلة الحكومة بينهم نائبان في مجلس النواب الحالي ، فيما سيغادرها وزيران .
وبحسب المصدر في حديثه لموقع الوكيل الاخباري أن التعديل الوزاري لن يشهد مفاجآت سوى توزير النائبان بالحكومة الجديدة ، خاصة ان الخصاونة سيبقي على نوابه والوزارات السيادية بلا تغيير.
المصدر اكد أن التعديل سيكون محدوداً على مستوى تغيير الوزراء ويحمل في أغلبه رؤية الفصل بين الوزارات .
وقال المصدر ان الوزراء الجدد في حكومة بشر الخصاونة سيؤدون اليمين القانونية امام جلالة الملك غدا الثلاثاء .

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