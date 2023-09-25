مفاجأة التعديل الحكومي وموعد أداء اليمين

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الاثنين في الرئاسة، تمهيدا لاجراء تعديل وزاري جديد.
ووفق مصدر مطلع فإن الخصاونة سيدخل 4 او 5 وزراء في تشكيلة الحكومة بينهم نائبان في مجلس النواب الحالي ، فيما سيغادرها وزيران .
وبحسب المصدر في حديثه لموقع الوكيل الاخباري أن التعديل الوزاري لن يشهد مفاجآت سوى توزير النائبان بالحكومة الجديدة ، خاصة ان الخصاونة سيبقي على نوابه والوزارات السيادية بلا تغيير.
المصدر اكد أن التعديل سيكون محدوداً على مستوى تغيير الوزراء ويحمل في أغلبه رؤية الفصل بين الوزارات .
وقال المصدر ان الوزراء الجدد في حكومة بشر الخصاونة سيؤدون اليمين القانونية امام جلالة الملك غدا الثلاثاء .
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