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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

9/25/2023 3:21:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا الى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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