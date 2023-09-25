تعرف على ما يسببه نقص فيتامين الشمس لجسمك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يمكّن الامتصاص الجيد لـ"فيتامين الشمس" الجسم من امتصاص الكالسيوم، ومحاربة العدوى، والحفاظ على عمل الجهاز العصبي والعضلات كما ينبغي.ويعد فيتامين د أمرا حيويا لصحة العظام، ولذلك، فإن عدم الحصول على ما يكفي من الفيتامين يمكن أن " يضعف المفاصل وقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالكسور الإجهادية".

ما هي كسور الإجهاد؟

تؤكد مؤسسة "مايو كلينيك" أن كسور الإجهاد هي شقوق صغيرة في العظام. وغالبا ما تنتشر في عظام الجزء السفلي من الساق والقدم التي تحمل الوزن.

وقالت أخصائية التغذية نعومي نيومان بينارت إن نقص فيتامين د يمكن أن يلعب دورا في مستويات السيروتونين في الدماغ. موضحة: "يُعرف السيروتونين باسم هرمون السعادة لأنه مهم في الحفاظ على حالتك المزاجية والشعور بأفضل حال. وفيتامين د مهم أيضا لمناعة الشخص، وبالتالي فإن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د يمكن أن يضعف دفاعك المناعي".

وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة نيومان بينارت إلى أن انخفاض فيتامين د قد يكون أحد أسباب ضعف الجهاز المناعي أمام شدة أعراض "كوفيد-19"، قائلة إن "مراجعة حديثة للتجارب المعشاة ذات الشواهد (RCTs)، وهي المعيار الذهبي للبحوث، وجدت أن مكملات فيتامين د أدت إلى انخفاض خطر الوفاة وتقليل خطر دخول وحدة العناية المركزة للمصابين بكوفيد-19".

لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية أكدت أنه "لا توجد حاليا أدلة كافية لدعم تناول فيتامين د فقط للوقاية من كوفيد-19 أو علاجه".

ويمكن لجسم الإنسان إنتاج فيتامين د بعد تعرض البشرة لأشعة الشمس، لكن الكثيرين قد لا يحصلون على ما يكفي من ضوء النهار، خاصة خلال فصل الشتاء، وهذا يعني أنهم قد يعانون من نقص فيتامين د.

وتعتمد طريقة امتصاص فيتامين د على ما إذا كنت تحصل عليه من الطعام أو من ضوء الشمس.

وإذا كنت تعاني من مشاكل في امتصاص فيتامين الشمس، فإنه يمكن محاولة تناول الأطعمة الدهنية و/ أو الغنية بالمغنيسيوم.

ونظرا لأن فيتامين د قابل للذوبان في الدهون، فإن تناوله مع الأطعمة الدهنية يمكن أن يساعد الجسم على امتصاصه وتخزينه للاستخدام في المستقبل.

وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين د ما يلي:

- الأسماك الزيتية (التونة والماكريل والسلمون)

- البيض

- منتجات الألبان (الحليب والجبن)

- الأطعمة المدعمة بالفيتامين (الحبوب، الخبز، العصائر)

- الفطر