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حوارية في الأغوار الشمالية حول الأحزاب والمشاركة السياسية

9/25/2023 3:21:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب الشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية،اليوم الإثنين، جلسة حوارية حول الأحزاب والمشاركة السياسية، بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز.
وأكد المحامي إيهاب بشتاوي من مؤسسة دمج لتمكين المجتمعات، أهمية المشاركة السياسية خاصة لدى فئة الشباب، ودورهم في دعم مسيرة الإصلاح الوطني والمشاركة في مختلف الانتخابات البرلمانية والبلدية ومجالس المحافظات.

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