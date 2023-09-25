حوارية في الأغوار الشمالية حول الأحزاب والمشاركة السياسية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب الشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية،اليوم الإثنين، جلسة حوارية حول الأحزاب والمشاركة السياسية، بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز.
وأكد المحامي إيهاب بشتاوي من مؤسسة دمج لتمكين المجتمعات، أهمية المشاركة السياسية خاصة لدى فئة الشباب، ودورهم في دعم مسيرة الإصلاح الوطني والمشاركة في مختلف الانتخابات البرلمانية والبلدية ومجالس المحافظات.
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