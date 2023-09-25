بايدن يعلن أن واشنطن ويريفان ستعززان التعاون الأمني

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أرسل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة إلى رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان. أكد فيها أن واشنطن ويريفان ستواصلان تعزيز التعاون الأمني.
ونشر مجلس الوزراء الأرميني الرسالة الأمريكية التي جاء فيها: "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حكومتكم لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن أعمال العنف الأخيرة، والتي ستناقشها السيدة (رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا) باور معكم بالتفصيل. وسنواصل أيضا تعزيز تعاوننا في مجال تنويع الطاقة والاستدامة والأمن، كما يتضح من مناوراتنا العسكرية الأخيرة".
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