Monday, 25 September 2023 11:02 GMT

بايدن يعلن أن واشنطن ويريفان ستعززان التعاون الأمني

9/25/2023 3:21:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أرسل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة إلى رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان. أكد فيها أن واشنطن ويريفان ستواصلان تعزيز التعاون الأمني.
ونشر مجلس الوزراء الأرميني الرسالة الأمريكية التي جاء فيها: "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حكومتكم لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن أعمال العنف الأخيرة، والتي ستناقشها السيدة (رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا) باور معكم بالتفصيل. وسنواصل أيضا تعزيز تعاوننا في مجال تنويع الطاقة والاستدامة والأمن، كما يتضح من مناوراتنا العسكرية الأخيرة".

MENAFN25092023000208011052ID1107137120

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث