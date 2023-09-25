تعرف على طرق تشخيص اضطراب ضربات القلب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى سهولة تشخيص عدم انتظام ضربات القلب من خلال جهاز يساهم في حساب عدد دقاته على وجه الدقة.

وقال موافي إن الجهاز الذي يقصده هو "الهولتر"، موضحًا أنه يساعد على تسجيل معدل ضربات القلب لمدة من 24 إلى 72 ساعة.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن المعدل الطبيعي لضربات قلب الإنسان السليم عادةً ما يتراوح بين 110 و120 ألف دقة في اليوم، ليصل بعد 80 عامًا إلى 4 مليار دقة.

وأوضح أن اضطراب ضربات القلب إذا كان مصحوبًا بألم في الجزء العلوي من البطن يجب على المريض إجراء رسم القلب بالمجهود أو الخضوع للقسطرة التشخيصية، لاحتمالية أن يكون مصابًا بمرض الشريان التاجي.