لمن ذهب عقد عليا في مسلسل كريستال؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تحدثت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك إلى جمهورها عن شخصية عليا كرم التي تجسدها في مسلسل "كريستال"، وذلك في بث مباشر عبر حسابها على إنستغرام.ويعرض مسلسل "كريستال" حاليا على شاشة MBC ومنصاتها الرقمية، ويحقق جماهيرية واسعة، وهو مقتبس عن مسلسل "حرب الورود"، وتجسد باميلا فيه شخصية مصممة أزياء، لهذا تطرقت بالحديث عن تقمصها كممثلة لشخصية عليا كرم، والذي ينسحب على اختيارها لأزيائها التي أرادتها بارزة وتعبر عن إبداع عليا كرم في هذا المجال.

وقالت باميلا في هذا الإطار: "عندما بدأنا رأيت أن الـ mbc تحضر لـ wardrobe من 3 أشهر كتير حلو لشخصية عليا، فتمنيت عليهم بأن عليا شخصية ثرية، فما الذي سيجعل للمصممة عليا كرم توقيعها الخاص وبصمة مميزة؟ وبعد أسبوع من الزعل، التقيت بهم، بعد حوالي أسبوع، وعدت إلى الستايليست وانتقيت ألوان أحادية للإطلالات، حتى بالقصة تأثرت فاي بعليا وارتدت الألوان الأحادية في إطلالاتها".