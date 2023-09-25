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مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات خلال جلسته الاسب

9/25/2023 3:21:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN /اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاسبوعية اليوم عددا من القرارات.

ونشر
المجلس ابرز قرارات الجلسة الاسبوعية حيث كان ابرزها اعتبار يوم الخميس الموافق 28/09/2023 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقرر المجلس اعتماد الإطار العام للخطة الاستراتيجية للمساعدات الاجتماعية، بما يُمكّن من تقديم الخدمات والمساعدات العينية والنقدية للفئات المحتاجة وفق معايير الشفافية والعدالة والاستحقاق.

كما قرر ايضا اعتماد الإطار الوطني للسياسة الصناعية الى جانب المصادقة على اتفاقيات تعاون مع عدد من دول أمريكا الجنوبية، وتشمل البرازيل والأرجنتين وفنزويلا والأوروغواي والباراغواي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لإنجاز قانون الهيدروكربون كما تقرر الموافقة على مشروع تطوير موقع تل السلطان في مدينة أريحا.

واعلن مجلس الوزراء عن
تقديم مساعدات لعدد من المؤسسات في القدس وغزة.

كما تقرر تكليف الدوائر الحكومية بمتابعة أعمال اللجان الحكومية المشكلة والإسراع في تنفيذ القرارات الحكومية وفق الجداول الزمنية المحددة.

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