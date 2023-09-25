قفزة في أسعار الغاز في أوروبا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، اليوم الاثنين، بنحو 13% واقتربت من مستوى 500 دولار لكل ألف متر مكعب.
وصعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر أكتوبر 2023 على مؤشر مركز TTF في هولندا بنسبة 12.5% إلى 499.69 دولار لكل ألف متر مكعب.
وقفزت أسعار الغاز بعد تقارير أفادت بأن شركة الغاز النرويجية "جاسكو" مددت إغلاق العمل في حقل "سكارف" حتى 8 أكتوبر المقبل، بعد أن كان الموعد الأولي عند 2 من الشهر نفسه.
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