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قفزة في أسعار الغاز في أوروبا

9/25/2023 3:21:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، اليوم الاثنين، بنحو 13% واقتربت من مستوى 500 دولار لكل ألف متر مكعب.

وصعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر أكتوبر 2023 على مؤشر مركز TTF في هولندا بنسبة 12.5% إلى 499.69 دولار لكل ألف متر مكعب.
وقفزت أسعار الغاز بعد تقارير أفادت بأن شركة الغاز النرويجية "جاسكو" مددت إغلاق العمل في حقل "سكارف" حتى 8 أكتوبر المقبل، بعد أن كان الموعد الأولي عند 2 من الشهر نفسه.

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