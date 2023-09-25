قفزة في أسعار الغاز في أوروبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، اليوم الاثنين، بنحو 13% واقتربت من مستوى 500 دولار لكل ألف متر مكعب.

وصعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر أكتوبر 2023 على مؤشر مركز TTF في هولندا بنسبة 12.5% إلى 499.69 دولار لكل ألف متر مكعب.

وقفزت أسعار الغاز بعد تقارير أفادت بأن شركة الغاز النرويجية "جاسكو" مددت إغلاق العمل في حقل "سكارف" حتى 8 أكتوبر المقبل، بعد أن كان الموعد الأولي عند 2 من الشهر نفسه.