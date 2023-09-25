جميلة عوض ووالدها يساندان المخرج عاطف عوض من داخل المستشفى

MENAFN - Youm7) حرصت الفنانة جميلة عوض على مؤازرة عمها المخرج عاطف عوض أثناء تواجده فى المستشفى مثلما ظهر خلال صورة نشرها الأخير بصحبة أفراد الأسرة سواء شقيقه المخرج عادل عوض أو ابنته الفنانة جميلة.

ونشر المخرج عاطف عوض نجل الفنان الراحل محمد عوض صورته من داخل المستشفى عبر حسابه على فيس بوك من أجل طمأنة متابعيه على تطورات حالته الصحية، وبجانبه أفراد الأسرة.





جميلة عوض مع عمها

كما حرصت نقابة المهن التمثيلية على دعم الفنان والمخرج عاطف عوض من خلال صورة عبر حسابها الرسمى على موقع "فيس بوك" نشرت فيها صورة للمخرج عاطف عوض ومعه الفنانة جميلة عوض ووالدها من داخل المستشفى وعلقوا عليها بكتابة: "ألف سلامة للمخرج ومصمم الاستعراضات عاطف عوض".

صورة نشرها عاطف عوض