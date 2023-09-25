كل ما تود معرفته عن قصة زواج هالك هوجان للمرة الثالثة فى سن الـ 70

MENAFN - Youm7) فاجأ نجم المصارعة والممثل هالك هوجان ، جمهوره بزواجه للمرة الثالثة في سن الـ 70، بعدما أعلن ذلك للعيان مؤخرًا، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل ممن حاولوا التعرف على قصة هذا الزواج الذى نتعرض له في السطور التالية بمعلومات عنه وعن زوجته الجديدة.

اسم زوجة هالك هوجان

زوجة هالك هوجان اسمها "سكاي ديلي" وقد أقيم حفل الزفاف في إحدى الكنائس بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

هوجان وزوجته الثالثة

سن زوجة هالك هوجان

تبلغ زوجة هالك هوجان 45 عاما، وبذلك فهى تصغره بـ 25 عامًا.

هالك هوجان وزوجته

عمل زوجة هالك هوجان

تعمل زوجة هالك هوجان كمدربة يوجا، وسبق أن تمت خطبتهما في وقت سابق من شهر يوليو من العام الجارى، حينما تقدم المصارع الأسطوري هوجان لخطبتها مقدماً لها خاتم بقيمة 100 ألف دولار أمريكي من الألماس الخالص، وذلك أثناء إلقائه خطابًا في حفل زفاف صديقهما المشتركين، كورين نيميك وسابرينا نوفا.

هوجان مع زوجته



