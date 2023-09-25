تشييع جنازة المخرج أحمد النحاس من مسجد الحصرى.. غدًا

MENAFN - Youm7) قررت أسرة المخرج أحمد النحاس ، تشييع جنازته غدًا الثلاثاء بعد صلاة الظهر، من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، على أن يوارى الثرى بمقابر العائلة في طريق الفيوم.

وتوفى المخرج أحمد النحاس، عن عمر يناهز 73 عامًا، حيث أعلنت ابنته نهى النحاس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

وأخرج النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو «الطائرة المفقودة»، ثم بعد ذلك أخرج أفلام «الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق»، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينات لإخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التلفزيونية: «الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش».