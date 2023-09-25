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توافد النجوم على حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

9/25/2023 2:42:44 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ توافد النجوم على حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب، حيث سار على السجادة الحمراء عدد من الفنانين، منهم محمود حميدة، سلاف فواخرجي رفقة ابنها، والمخرج محمد عبد العزيز، وأحمد وفيق،وصبري فواز، ورئيس المهرجان محمد الباسوسي، وعدد من النقاد والمهتمين بالسينما.

ويُسدَل الستار مساء اليوم الإثنين على فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، إذ يقام حفل ختام وتوزيع الجوائز الدورة الأولى.
وشهدت فعاليات المهرجان على مدار الأيام الماضية العديد من عروض الأفلام والندوات والورش، ومنها ندوات لحسين فهمي وهاني سلامة وسلاف فواخرجي تحدثوا خلالها عن مشوارهم الفني وأرائهم في السينما وقدموا نصائح للشباب.
وقال محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل افتتاح دورته الأولى، إن المخرج الراحل يوسف شاهين يعد مصدر إلهامه منذ دخوله معهد السينما في الثمانينيات، وكان ملهما له في فكرة عمل مهرجان عن سينما الشباب.


مهرجان الغردقة السينمائي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.







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