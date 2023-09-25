4 أفكار وحيل ديكور لأرفف حمام بدون فوضى.. سلال التخزين أساسية

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- Youm7) بقدر ما تمنحنا الأرفف المفتوحة المزيد من المساحة وتضفي لمسة جيدة على الشكل، بقدر ما تسبب عبئًا علينا بسبب كونها مكان يسهل أن أن تطاله الفوضى، سواء كانت في غرفة المعيشة أو النوم أو المطبخ أو الحمام.
ولتقليل وتجنب الفوضى في
أرفف
الحمام، إليكِ بعض الأفكار والحيل من موقع "Better home and garden " للديكور:
أفكار لأرفف حمام بدون فوضى
اختيار أرفف قابلة للتعديل في الحمام الصغير
الحمامات الواسعة والكبيرة يمكن أن نضع كل الأشياء فيها بسهولة بدون فوضى، ولكن المشكلة تكون في الحمام الصغير الذى يحتوى على مساحة صغيرة، يمكن وضع أرفف صغيرة قابلة للتعديل مع تغير الاحتياجات، ويمكن وضع العديد من الأرفف القابلة للتعديل مثل الأرفف الزجاجية ووحدة الأرفف القائمة بذاتها، مما ينظم الحمام لوضع كل الاحتياجات المطلوبة في مكانها.
أرفف القابلة للتعديل
رفوف للتخزين لجعلها عملية
يجب أن يتم وضع أرفف للتخزين في الحمام الصغير يحتوى على الأشياء العملية، وأن يكون كل شيء له مكانه مثل الفرش والمكياج ويمكن إزالة المسحات القطنية والكرات القطينة وأملاح الاستحمام من العبوات الخاصة بها ووضعها في عبوات زجاجية شفافة جميلة، لسهولة استخدامها فيما بعد.
عملية
استخدام الصناديق والسلال للتحكم في الأشياء
من الأمور التي تكون غير جيدة
للأرفف المفتوحة سواء كان في الحمام أو المطبخ هو وجود الفوضى المرئية، ولهذا يجب الحرص على الاحتفاظ بالحاويات بنفس شكل الألوان والحصول على توازن كبير، مع وضع الأشياء المتشابهة معاً مثل وضع فرش المكياج في مكان واحد ومسحات القطن ووسادات مستحضرات التجميل في منطقة أخرى، لتكون الأشياء مرتبة بسهولة.
الصناديق والسلال
دمج الزهور الطازجة
يمكن عمل منطقة مريحة للنظر ومرتبة عن طريق وضع بعض من السيقان الخضراء الطبيعية، في مزهرية صغيرة، ويمكن وضع تلك الزهور على الأرفف ويمكن وضع شموع لجعل المكان مريح للعين، ولجعل الحمام مرتب ومنظم ورائع.
زهور
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