4 أفكار وحيل ديكور لأرفف حمام بدون فوضى.. سلال التخزين أساسية

MENAFN - Youm7) بقدر ما تمنحنا الأرفف المفتوحة المزيد من المساحة وتضفي لمسة جيدة على الشكل، بقدر ما تسبب عبئًا علينا بسبب كونها مكان يسهل أن أن تطاله الفوضى، سواء كانت في غرفة المعيشة أو النوم أو المطبخ أو الحمام.

ولتقليل وتجنب الفوضى في

أرفف

الحمام، إليكِ بعض الأفكار والحيل من موقع "Better home and garden " للديكور:

أفكار لأرفف حمام بدون فوضىاختيار أرفف قابلة للتعديل في الحمام الصغير

الحمامات الواسعة والكبيرة يمكن أن نضع كل الأشياء فيها بسهولة بدون فوضى، ولكن المشكلة تكون في الحمام الصغير الذى يحتوى على مساحة صغيرة، يمكن وضع أرفف صغيرة قابلة للتعديل مع تغير الاحتياجات، ويمكن وضع العديد من الأرفف القابلة للتعديل مثل الأرفف الزجاجية ووحدة الأرفف القائمة بذاتها، مما ينظم الحمام لوضع كل الاحتياجات المطلوبة في مكانها.



أرفف القابلة للتعديل

رفوف للتخزين لجعلها عملية

يجب أن يتم وضع أرفف للتخزين في الحمام الصغير يحتوى على الأشياء العملية، وأن يكون كل شيء له مكانه مثل الفرش والمكياج ويمكن إزالة المسحات القطنية والكرات القطينة وأملاح الاستحمام من العبوات الخاصة بها ووضعها في عبوات زجاجية شفافة جميلة، لسهولة استخدامها فيما بعد.



عملية

استخدام الصناديق والسلال للتحكم في الأشياء

من الأمور التي تكون غير جيدة

للأرفف المفتوحة سواء كان في الحمام أو المطبخ هو وجود الفوضى المرئية، ولهذا يجب الحرص على الاحتفاظ بالحاويات بنفس شكل الألوان والحصول على توازن كبير، مع وضع الأشياء المتشابهة معاً مثل وضع فرش المكياج في مكان واحد ومسحات القطن ووسادات مستحضرات التجميل في منطقة أخرى، لتكون الأشياء مرتبة بسهولة.



الصناديق والسلال

دمج الزهور الطازجة

يمكن عمل منطقة مريحة للنظر ومرتبة عن طريق وضع بعض من السيقان الخضراء الطبيعية، في مزهرية صغيرة، ويمكن وضع تلك الزهور على الأرفف ويمكن وضع شموع لجعل المكان مريح للعين، ولجعل الحمام مرتب ومنظم ورائع.

زهور



