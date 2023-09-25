عودة المدارس.. كيف تجعل طفلك يستفيد بالوقت ليلاً قبل النوم؟

MENAFN - Youm7) بعد الانتهاء من يوم كامل مليء بالمهام والأعمال خاصة مع عودة المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، ومع محاولة الكثير من الأمهات تحديد وقت للنوم، والذي قد يكون في الثامنة مساء، بشكل شبه يومي، على الرغم من أن الجميع ينهى جميع ما يمكن أن يفعله في هذا الوقت، إلا أن تلك الساعة تعتبر نافذة السعادة والفرص على المستقبل خاصة بالنسبة للطفل الذي قد لا يلجأ للنوم في مثل هذا الوقت ويفضل اللعب أو مشاهدة التليفزيون حتى يذهب إلى غرفته، فهناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها في تلك الفترة ويمكنك تطبيقها على طفلك وعليك أنت أيضاً، والتي تساعد على حدوث الكثير من التغيرات الإيجابية على الصعيد الشخصي والعلمي، نستعرضها وفقاً لما نشره موقع "parents".

تنظيم الوقت قطع الاتصال والاسترخاء

علم أولادك بعد يوم طويل، من الضروري أن تنفصل عن ضجيج العالم الخارجي، فعليك أن تضع أجهزتك الإلكترونية بعيدا، وأنشئ مساحة للاسترخاء، والانخراط في الأنشطة التي تهدئ روحك، سواء كان ذلك قراءة كتاب، أو الاستحمام، أو مجرد الجلوس في تأمل هادئ.

تعيين النوايا

عود طفلك بان تقول له، خذ بضع دقائق للتفكير في يومك وتحديد نواياك للغد، اسأل نفسك: ما الذي سار بشكل جيد اليوم؟ ما هي التحديات التي واجهتني؟ كيف يمكنني أن أنمو من هذه التجارب؟ من خلال مراجعة يومه بوعي، يمكنه الحصول على رؤى قيمة وبث طاقة إيجابية لليوم التالي.

تقدير الوقت ممارسة الامتنان

عوده أن يأخذ وقتاً للتعبير عن تقديره للنعم الموجودة في حياته سواء بالدعاء أو الصلاة، يمكن لهذا الفعل البسيط من الامتنان أن يغير طريقة تفكيره، ويرفع من معنوياته، ويعزز الشعور بالوفرة والرضا.

الانخراط في الرعاية الذاتية

أعط الأولوية لأنشطة الرعاية الذاتية التي تغذي عقله وجسده وروحه، حيث يمكن أن يشمل ذلك ممارسة التأمل، أو ممارسة تمارين خفيفة أو تمارين التمدد، أو تدوين أفكاره وعواطفه.

تربية الأطفال وضع خطة للغد

قبل أن تنام ليلاً، خذ لحظة للتخطيط لليوم التالي، قم بمراجعة جدولك وجدول طفلك الزمني، وحدد الأولويات، وحدد المهام أو الأهداف الرئيسية التي تريد تحقيقها، من خلال التخطيط الاستباقي، ستستيقظ بإحساس واضح بالهدف والاتجاه، وعلي استعداد للتعامل مع اليوم.