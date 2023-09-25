راحتك تبدأ من قدمك.. ما هو تمرين أقدام الكريكيت وكيف يساعد على النوم؟

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- Youm7) فور الدخول للسرير في محاولة للنوم قد يحتاج البعض الكثير من الوقت للدخول في النوم، على الرغم من أن هناك تمرينات بسيطة يمكن أن تمارسيها بشكل لا إرادي يساعدك في الدخول للنوم فورًا، ومنها هذا التمرين الذي يطلق عليه "أقدام الكريكيت" وهو عبارة عن فرك الرجلين في بعضهما البعض، تمامًا مثل لعبة الكريكيت الصغيرة، هو عادة غريبة لتهدئة النفس يمكن أن تساعدك بالفعل على النوم.
اقدام الكركيت
وقد أكد الخبراء أن هذا التمرين يعد مناسبًا للنوم كما أنه يعطي المزيد من الراحة، وذلك لأن القدم مليئة بالنهايات العصبية ومجموعة من نقاط الضغط الإبري التي عند تحفيزها، من المعروف أنها تساعد في تنظيم وتهدئة الجهاز العصبي المركزي، فإن ممارسة لعبة الكريكيت خاصة قبل النوم تزيد من فرص سرعة نومك.
تمارين للقدم فوائد ممارسة تمرين أقدام الكريكيت يخفف التوتر
يساعد في تخفيف التوتر، يساعد في تحسين الدورة الدموية وتوفير الشعور بالراحة والرفاهية، يساعد على إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة التي تخفف من التوتر.
تقلل من الاضطرابات العصبية
أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية ، مثل مرض التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، قد يكون تمرين لعبة الكريكيت أيضا نوعاً من التحفيز أو سلوك التحفيز الذاتي، لتقليل هذه الاضطرابات.
يعمل مثل المهدئ
وأيضًا يعتبر تمرين "أقدام الكراركيت" بمثابة شكل من أشكال المدخلات الحسية المهدئة، حيث إن التحفيز هو سلوك يتضمن أصواتاً أو حركات متكررة مثل برم الشعر، والنقر بالقدم، وارتداد الساق، فهذا التمرين يتم إجراءه كوسيلة للمساعدة في صرف الانتباه عن مشكلات التوتر وقلة النوم والأرق، ونظرًا لأن أساليب التحفيز والتهدئة الذاتية تبدو مختلفة من شخص لآخر، فإن أخذ في الاعتبار كيف ومتى يمكن أن تحدد السبب المحدد لحركة اقدام الكراكيت، وبالنسبة للكثير يعتبر تمرين الكريكيت بمثابة حركة لا واعية في وقت النوم.
قدم الكراكيت
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