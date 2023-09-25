راحتك تبدأ من قدمك.. ما هو تمرين أقدام الكريكيت وكيف يساعد على النوم؟

MENAFN - Youm7) فور الدخول للسرير في محاولة للنوم قد يحتاج البعض الكثير من الوقت للدخول في النوم، على الرغم من أن هناك تمرينات بسيطة يمكن أن تمارسيها بشكل لا إرادي يساعدك في الدخول للنوم فورًا، ومنها هذا التمرين الذي يطلق عليه "أقدام الكريكيت" وهو عبارة عن فرك الرجلين في بعضهما البعض، تمامًا مثل لعبة الكريكيت الصغيرة، هو عادة غريبة لتهدئة النفس يمكن أن تساعدك بالفعل على النوم.

اقدام الكركيت

وقد أكد الخبراء أن هذا التمرين يعد مناسبًا للنوم كما أنه يعطي المزيد من الراحة، وذلك لأن القدم مليئة بالنهايات العصبية ومجموعة من نقاط الضغط الإبري التي عند تحفيزها، من المعروف أنها تساعد في تنظيم وتهدئة الجهاز العصبي المركزي، فإن ممارسة لعبة الكريكيت خاصة قبل النوم تزيد من فرص سرعة نومك.

تمارين للقدم فوائد ممارسة تمرين أقدام الكريكيت يخفف التوتر

يساعد في تخفيف التوتر، يساعد في تحسين الدورة الدموية وتوفير الشعور بالراحة والرفاهية، يساعد على إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة التي تخفف من التوتر.

تقلل من الاضطرابات العصبية

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية ، مثل مرض التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، قد يكون تمرين لعبة الكريكيت أيضا نوعاً من التحفيز أو سلوك التحفيز الذاتي، لتقليل هذه الاضطرابات.

يعمل مثل المهدئ

وأيضًا يعتبر تمرين "أقدام الكراركيت" بمثابة شكل من أشكال المدخلات الحسية المهدئة، حيث إن التحفيز هو سلوك يتضمن أصواتاً أو حركات متكررة مثل برم الشعر، والنقر بالقدم، وارتداد الساق، فهذا التمرين يتم إجراءه كوسيلة للمساعدة في صرف الانتباه عن مشكلات التوتر وقلة النوم والأرق، ونظرًا لأن أساليب التحفيز والتهدئة الذاتية تبدو مختلفة من شخص لآخر، فإن أخذ في الاعتبار كيف ومتى يمكن أن تحدد السبب المحدد لحركة اقدام الكراكيت، وبالنسبة للكثير يعتبر تمرين الكريكيت بمثابة حركة لا واعية في وقت النوم.

قدم الكراكيت