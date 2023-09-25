7 علامة تدل على أن الطفل شديد الحساسية.. منها قراءة الأشخاص

(MENAFN
- Youm7) يعتقد البعض أن الطفل الحساس هو طفل عديم أو ضعيف الشخصية، وهذا على العكس تمامًا فهم أطفال أكثر وعيًا وتفاعلاً مع محيطهم، ولديهم خصائص مختلفة تميزهم عن الأطفال الآخرين، قد تجدهم عاطفيين ومتعاطفين وذوي أخلاق جيدة ومهذبين وفضوليين، ولكن يحتاج هؤلاء الأطفال إلى الحب والدعم من والديهم ليظلوا واثقين من قدراته، وحتى تستطيع تقديم الدعم لهم عليك أن تعلم هل طفلك حساس أم لا؟ عليك أن تعلم علامات الطفل الحساس والتي نستعرضها وفقاُ لما نشره موقع "momjunction".
طفل حساس يتفاعل عاطفيًا
سوف يتفاعل طفلك الحساس
عاطفياً مع كل شيء تقريباً، لأنهم طيبون القلب، كما أن كونه حساس للغاية يجعل طفلك يتعاطف مع الآخرين، وقد يشعر بالسوء تجاه مشاكل الآخرين لدرجة أنه يريد بذل قصارى جهده لمساعدته.
يأخذ الأمور على محمل شخصي
بالنسبة لطفلك، كونه عاطفيا للغاية يعني أن كل ما يحدث هو أمر شخصي. يمكن أن يكون طفلك حساسا وسيتفاعل مع كل شيء بطريقة يشعر فيها أن ما يقوله الآخرون ينطبق عليه فقط، فكُن يقظاُ ولا تقارن أبداً طفل حساس بأي شخص، قد يشير ذلك إلى أنك تتوقع المزيد منهم، مما يؤدي إلى المبالغة في أوقات وأحياناً عدم انجاز المطلوب منه في أوقات أخرى.
طفل يبكي صعوبة الإختيار
من السمات المشتركة بين الأطفال ذوي الحساسية العالية صعوبة اتخاذ القرار، سوف ينظر طفلك إلى التفاصيل الدقيقة المختلفة، مما يجعل من الصعب عليه الاختيار.
يشعر بالذنب
إذا شعر طفلك أنه اتخذ قرارا خاطئا، فسوف يشعر بالذنب الشديد. سوف يفكر كثيرا في الأسباب. بغض النظر عما تقوله أو تفعله، فلن يخرج منه لفترة طويلة.
حسن الخلق ومهذب
الأطفال الحساسون يتصرفون بشكل جيد ويتوقعون أيضاً أن يكونوا في محيط مماثل، لذا قد تجد طفلك الحساس في حالة من الحرص بأن يكون على خُلق وجيد الحديث بشكل مبالغ فيه.
طفل يقرأ الناس جيدًا
يتمتع الأطفال الحساسون بحس قوي بالملاحظة ويعرفون الناس جيداً، إنهم يلاحظون سمات الشخصية ويجمعون قصة دقيقة عن هوية الشخص، أما أن يرتاحون له أو ينفرون منه.
يسأل الكثير من الأسئلة
يسأل الأطفال عموماً الكثير من الأسئلة، في بعض الأحيان يمكن أن تكون الأسئلة مزعجة وقد تكون شخصية، لكن بشكل عام قد تتركك الأسئلة بشعور من التفكير الإيجابي.
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