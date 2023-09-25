7 علامة تدل على أن الطفل شديد الحساسية.. منها قراءة الأشخاص

MENAFN - Youm7) يعتقد البعض أن الطفل الحساس هو طفل عديم أو ضعيف الشخصية، وهذا على العكس تمامًا فهم أطفال أكثر وعيًا وتفاعلاً مع محيطهم، ولديهم خصائص مختلفة تميزهم عن الأطفال الآخرين، قد تجدهم عاطفيين ومتعاطفين وذوي أخلاق جيدة ومهذبين وفضوليين، ولكن يحتاج هؤلاء الأطفال إلى الحب والدعم من والديهم ليظلوا واثقين من قدراته، وحتى تستطيع تقديم الدعم لهم عليك أن تعلم هل طفلك حساس أم لا؟ عليك أن تعلم علامات الطفل الحساس والتي نستعرضها وفقاُ لما نشره موقع "momjunction".

طفل حساس يتفاعل عاطفيًا

سوف يتفاعل طفلك الحساس

عاطفياً مع كل شيء تقريباً، لأنهم طيبون القلب، كما أن كونه حساس للغاية يجعل طفلك يتعاطف مع الآخرين، وقد يشعر بالسوء تجاه مشاكل الآخرين لدرجة أنه يريد بذل قصارى جهده لمساعدته.

يأخذ الأمور على محمل شخصي

بالنسبة لطفلك، كونه عاطفيا للغاية يعني أن كل ما يحدث هو أمر شخصي. يمكن أن يكون طفلك حساسا وسيتفاعل مع كل شيء بطريقة يشعر فيها أن ما يقوله الآخرون ينطبق عليه فقط، فكُن يقظاُ ولا تقارن أبداً طفل حساس بأي شخص، قد يشير ذلك إلى أنك تتوقع المزيد منهم، مما يؤدي إلى المبالغة في أوقات وأحياناً عدم انجاز المطلوب منه في أوقات أخرى.

طفل يبكي صعوبة الإختيار

من السمات المشتركة بين الأطفال ذوي الحساسية العالية صعوبة اتخاذ القرار، سوف ينظر طفلك إلى التفاصيل الدقيقة المختلفة، مما يجعل من الصعب عليه الاختيار.

يشعر بالذنب

إذا شعر طفلك أنه اتخذ قرارا خاطئا، فسوف يشعر بالذنب الشديد. سوف يفكر كثيرا في الأسباب. بغض النظر عما تقوله أو تفعله، فلن يخرج منه لفترة طويلة.

حسن الخلق ومهذب

الأطفال الحساسون يتصرفون بشكل جيد ويتوقعون أيضاً أن يكونوا في محيط مماثل، لذا قد تجد طفلك الحساس في حالة من الحرص بأن يكون على خُلق وجيد الحديث بشكل مبالغ فيه.

طفل يقرأ الناس جيدًا

يتمتع الأطفال الحساسون بحس قوي بالملاحظة ويعرفون الناس جيداً، إنهم يلاحظون سمات الشخصية ويجمعون قصة دقيقة عن هوية الشخص، أما أن يرتاحون له أو ينفرون منه.

يسأل الكثير من الأسئلة

يسأل الأطفال عموماً الكثير من الأسئلة، في بعض الأحيان يمكن أن تكون الأسئلة مزعجة وقد تكون شخصية، لكن بشكل عام قد تتركك الأسئلة بشعور من التفكير الإيجابي.