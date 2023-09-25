4 أفكار مختلفة لتزيين المنزل بالمكرمية.. منها حامل النباتات

(MENAFN
- Youm7) المكرمية هو فن يدوي قديم يعود إلى السبعينيات، يستخدم لتزيين المنزل أو المكتب به، كما أنها تتميز بالعديد من التصميمات المختلفة التي تناسب استخدامها، سواء كانت مصممة على الطريقة المودرن أو الكلاسيكية، ويستمر الحرفيون والمصممون المبتكرون في استخدام هذا الفن المعقود والمنسوج كلوحة تمنح كل مكان توضع فيه منزلك لمسة لا تضاهى من الملمس المريح.
ويستعرض "اليوم السابع" أفكار مختلفة لاستخدام المكرمية في المنزل، خاصة أنها تعتبر موضة ديكور 2024، وفقاً لما نشره موقع "thespruce"، كما أنها تعطي مظهراً منعشاً ومبهجاً حيث تنسج الخيوط المتنوعة داخل وخارج الحبال البيضاء الملتوية والمزخرفة.
حامل الزرع
تبدو تلك القطعة كفن معاصرة مناسب لتعليق الزرع والنباتات في أي مكان بالمنزل، حيث يتم نسج قطع المكرمية المنسوجة بشكل خفيف على الأطواق التي تصبح إطارات متكاملة، كما أنه بسيطة وسهلة خلعها لتنظيفها بسهولة.
حامل النباتات غطاء لبرطمان الشمع
هناك الكثير من الأفكار لتضع برطمان الشمع الذي يستخدم في تهدئة وتعطير الجو، ولكن يبقى شكله غير جيد، فيمكن تغطيته بإحدى المشغولات اليدوية، وخاصة المكرمية ، حيث تضيف المنسوجات القليل من الجمال الفيكتوري إلى حاملات الشموع، حيث يمكن عرضها في الخارج أو في الداخل على المنضدة أو منضدة الحمام.
غطاء الشمع الجدارية المنسوجة
عندما يتعلق الأمر بالمكرمية، هناك مجموعة مذهلة من معلقات الحائط التي يمكنك شراؤها أو يمكنك صنعها بنفسك، وذلك لأنها بسيطة ويتم استخدام الخيوط مع الخشب بطريقة أكثر انسيابية.
الجدارية المنسوجة الأرجوحة الداخلية
تستخدم الأرجوحة الشبكية بشكل تقليدي في الهواء الطلق، ولكنها يمكن أن تعمل بشكل أفضل في الداخل لإضفاء شعور بالاسترخاء عند الحاجة، قم بتعليق الأرجوحة في الزاوية لتكون بمثابة زاوية مريحة للقراءة أو على الشرفة حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخارجية أثناء مشاهدة برنامجك المفضل الذي يتم بثه عبر الإنترنت.
المرجيحة
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