4 أفكار مختلفة لتزيين المنزل بالمكرمية.. منها حامل النباتات

MENAFN - Youm7) المكرمية هو فن يدوي قديم يعود إلى السبعينيات، يستخدم لتزيين المنزل أو المكتب به، كما أنها تتميز بالعديد من التصميمات المختلفة التي تناسب استخدامها، سواء كانت مصممة على الطريقة المودرن أو الكلاسيكية، ويستمر الحرفيون والمصممون المبتكرون في استخدام هذا الفن المعقود والمنسوج كلوحة تمنح كل مكان توضع فيه منزلك لمسة لا تضاهى من الملمس المريح.

ويستعرض "اليوم السابع" أفكار مختلفة لاستخدام المكرمية في المنزل، خاصة أنها تعتبر موضة ديكور 2024، وفقاً لما نشره موقع "thespruce"، كما أنها تعطي مظهراً منعشاً ومبهجاً حيث تنسج الخيوط المتنوعة داخل وخارج الحبال البيضاء الملتوية والمزخرفة.

حامل الزرع

تبدو تلك القطعة كفن معاصرة مناسب لتعليق الزرع والنباتات في أي مكان بالمنزل، حيث يتم نسج قطع المكرمية المنسوجة بشكل خفيف على الأطواق التي تصبح إطارات متكاملة، كما أنه بسيطة وسهلة خلعها لتنظيفها بسهولة.

حامل النباتات غطاء لبرطمان الشمع

هناك الكثير من الأفكار لتضع برطمان الشمع الذي يستخدم في تهدئة وتعطير الجو، ولكن يبقى شكله غير جيد، فيمكن تغطيته بإحدى المشغولات اليدوية، وخاصة المكرمية ، حيث تضيف المنسوجات القليل من الجمال الفيكتوري إلى حاملات الشموع، حيث يمكن عرضها في الخارج أو في الداخل على المنضدة أو منضدة الحمام.

غطاء الشمع الجدارية المنسوجة

عندما يتعلق الأمر بالمكرمية، هناك مجموعة مذهلة من معلقات الحائط التي يمكنك شراؤها أو يمكنك صنعها بنفسك، وذلك لأنها بسيطة ويتم استخدام الخيوط مع الخشب بطريقة أكثر انسيابية.

الجدارية المنسوجة الأرجوحة الداخلية

تستخدم الأرجوحة الشبكية بشكل تقليدي في الهواء الطلق، ولكنها يمكن أن تعمل بشكل أفضل في الداخل لإضفاء شعور بالاسترخاء عند الحاجة، قم بتعليق الأرجوحة في الزاوية لتكون بمثابة زاوية مريحة للقراءة أو على الشرفة حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخارجية أثناء مشاهدة برنامجك المفضل الذي يتم بثه عبر الإنترنت.

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