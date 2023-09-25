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أخبار البورصة اليوم الإثنين 25-9-2023

9/25/2023 2:42:38 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 25-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.



البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 76 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.07%، والعرب على 8.84%، واستحوذت المؤسسات على 60.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.57%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 47.9 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، 118.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 8.9 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 172.8 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 20320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24550 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 8506 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5688 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5442 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1399 نقطة.



وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.



صفقات

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING)، الأولى على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 1.5 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون جنيه، والثانية على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر لعدد 15.5 مليون سهم بقيمة 155 مليون جنيه.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 100 ألف سهم، 170 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 5761 سهم، 26.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 1.7 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصري 100 ألف سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 14 ألف سهم، واشترى مجموعة مرتبطة بشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات 110 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي 2.1 مليون سهم، 300 سهم، على التوالي.



الرقابة المالية

أعلنت شركتا المجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-رواد، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على طلب وقف القرار الثاني من قرارات الجمعية العامة العادية للشركتين، وذلك لتوافر موجبات الوقف، وفقًا لحكم المادة رقم (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.



الإسماعيلية مصر للدواجن

قالت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، إنها أبرمت عقد إيجار للنشاط الداجني مع شركة دواجن إيجيبت التابعة لمجموعة البنا لمدة 10 سنوات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023 بقيمة إيجارية سنوية متغيرة وبمتوسط عام يبلغ 56 مليون جنيه للسنة على مدار مدة العقد.



بنك فيصل

قال بنك فيصل الإسلامي المصري، إن حجم أعمال البنك ارتفع إلى 174.8 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس عام 2023 مقابل 172.8 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 1.2%، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 171.9 مليار جنيه مقارنة مع 169.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.







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