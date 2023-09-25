رئيس البنك الآسيوى يشيد برؤية الرئيس السيسي ومزايدة عالمية للتنقيب.. فيديو

MENAFN - Youm7) استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم عددا من التقارير الاخبارية فى النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع،منها اشادة جين لى تشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن كلمةالرئيس عبد الفتاح السيسىأمام مؤتمر المناخCOP 27العام الماضى أثبتت أهميتها بشأن العمل بتكاتف الجميع لصالح الأجيال المقبلة قائلًا "سيادة الرئيس السيسى كلماتك الثاقبة التى أثبتت بشأن ضرورة عدم تحمل الأجيال المقبلة عواقب أخطاء لم يرتكبوها وأنه لابد العمل والتنفيذ ككيان واحد من أجل حق الأجيال المقبلة".

وأضاف رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية فى مدينة شرم الشيخ، أن الخطر الحالى للتغير المناخى يهدد الجميع ولابد من السعى لصياغة خطوات تنفيذية بشأن هذا التحدى.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية اليوم الإثنين، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسى والاقتصادى والتنموى لمصر.

أضاف جين لى تشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تعتبر موطنًا لكل الرؤى والأحلام حيث حققت الكثير من المشروعات الناجحة فى مجال البنية التحتية وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، مقدمًا الشكر لمصر على استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى.

وأضاف رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية فى مدينة شرم الشيخ، أن التغيرات المناخية تفرض مزيدًا من التعاون لمواجهة التحديات نحو غد أفضل.



من جانبه أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول EGPCوشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول

Ganope، والتى تضم 23 منطقة جديدة (10 مناطق لهيئة البترول و13 منطقة لشركة جنوب )، وهى 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر وذلك على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج



وأوضح الملا أن المزايدة الجديدة تضم مناطقًا جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتى توفر نافذة تسويقية متطورة كليًا للفرص البترولية المتاحة، وأكد على أن المزايدة الجديدة، روعى فيها تنوع القطاعات المطروحة بكل المناطق البترولية، كما أنها تقدم طرحًا جديدًا بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحًا سيزميًا متطورًا أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.



واستقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية حيث تناول اللقاء إمكانيات تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار،

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع سويسرا على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف لافتا أن حجم التبادل التجارى بين مصر وسويسرا بلغ العام الماضى نحو 1.52 مليار دولار مقارنة بنحو 1.41 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 7.8%.

من جانب اخر أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعيين المهندس محمد عبد الكريم مساعدًا للوزير لشئون التنمية الصناعية بديوان عام الوزارة لمدة عام على أن تحدد مهامه بقرار وزارى يصدر فى هذا الصدد.



كما أصدر الوزير قرارًا بتكليف الدكتورة ناهد يوسف عبده- القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات والتنمية الصناعية- بتيسير أعمال رئيس الهيئة لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة.



وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية من سكن موظفى العاصمة الإدارية، الذى يتم تنفيذه بالمدينة، وكذا مشروع المدينة الطبية، الجارى إنشاؤها على مساحة 136 فدانا.

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لسكن الموظفين بمدينة بدر، حتى يتم البدء فى التسليم للمستحقين، مشيرا إلى تسلم عدد كبير من الموظفين لوحداتهم بالمرحلة الأولى، وهو ما سهل عليهم كثيرا الانتقال للعمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما وفر لهم الحياة فى مجتمع سكنى حضارى مخطط.

وأوضح المهندس عمار مندور أنه قام ومسئولو الجهاز، بتفقد مشروعات الاسكان والطرق بمشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية، المرحلة الثانية، بإجمالى 196 عمارة تضم 4704 وحدات، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 93 %، كما تفقدوا أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع.





من جانب اخر أعلن المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التى تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم 14/9/2023، وطبقًا لشرائح المساحات من (209م2 - 267م2 – 500م2) بنطاق جمعية الأمل " سابقًا"، موضحًا أن الموعد المحدد لإجراء القرعة العلنية غدا الثلاثاء الموافق 26/9/2023، بمقر الجهاز.



