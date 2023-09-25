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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 25-9-2023

9/25/2023 2:42:38 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 25-9-2023.



إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.



البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 76 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.07%، والعرب على 8.84%، واستحوذت المؤسسات على 60.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.57%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 47.9 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، 118.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 8.9 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 172.8 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 20320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24550 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 8506 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5688 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5442 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1399 نقطة.



وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 39.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.73%.



- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.033 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 10%.



- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 13.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%.



- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 2.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.93%.



- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 25.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.67%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 2.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.49%.



- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.196 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.77%.



- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.73%.



- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.346 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.16%.



- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 9.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.91%.











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