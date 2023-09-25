وزير السياحة والآثار يلتقى بالمبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى

MENAFN - Youm7) التقى اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف القومى للحضارة المصرية، بالسير جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى بحضور السفير جاريث بايلى سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وبيتر أبوش الملحق التجارى بالسفارة.





واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسير جيفرى دونالدسون والوفد المرافق له، مثمنًا العلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين والتى تشهد تعاونًا فى العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار.





كما استعرض الوزير المستجدات التى تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى من السوق البريطاني.





وأشار إلى حرص الوزارة من خلال سياستها الاستراتيجية والتسويقية الحالية على التعاون بصورة أكبر مع شركاء المهنة والقطاع الخاص بما يساهم فى تحسين جانب العرض فى المقصد السياحى المصرى ولا سيما فى ظل الطلب المتزايد على زيارته، مشيرًا إلى الحوافز التشجيعية التى تقدمها الوزارة لهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتى من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى أطلقته الوزارة منذ مايو الماضي.





وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون لزيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين.





تجدر الإشارة إلى أن السوق البريطانى يعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر كما يعد من الأسواق التى تستهدفها الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها.