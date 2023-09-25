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1500 عنوان.. تعرف على أبرز إصدارات هيئة الكتاب فى معرض دمنهور

9/25/2023 2:42:35 PM
(MENAFN- Youm7) تتعدد العناوين والإصدارات التي تشارك بها الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.أحمد بهي الدين في الدورة السادسة من معرض دمنهور للكتاب، حيث تصل عدد الإصدارات المقرر المشاركة بالمعرض حوالى 1500 عنوان، من إصدارات السلاسل المختلفة بالهيئة.



ومن أبرز الإصدارات التي تشارك بها الهيئة في المعرض: كتاب "عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة" للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، وكتاب "نهضة الكتابة التاريخية في مصر.. من الحوليات إلى التاريخ العلمي" للدكتور أحمد زكريا الشلق، وكتاب "مدرسة تحسين الخطوط العربية.. تاريخ مدرسة صاغت الفن في مصر" للدكتور محمد حسن، ورواية "قس ويكفيلد" للروائي أوليفر جولد سميث، وترجمة فاطمة محمد حجازي، ومراجعة الدكتور محمد عناني.



ورواية "عزيزتي آنتونيا" من تأليف الروائية الإنجليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب "حكايات شعبية فرعونية" من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، و"موسوعة المضللون"، للدكتور محمد الباز، وكتاب "نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك" من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب "السينما والمجتمع في الوطن العربي" دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.



كذلك كتاب "وزارة الخارجية المصرية ورحلة في أرشيفها السري القديم" من تأليف د.إلهام عبدالجليل، وتقديم الدكتورة سلوى علي ميلاد، وكتاب "بناء الرواية.. دراسات في الراوي والنوع" من تأليف الدكتور عايدي على جمعة، وكتاب "الأدب الشعبي الإفريقي" دراسات مقارنة، من تأليف الدكتور خالد أبوالليل، وكتاب "كيف تقرأ صورة؟ لغة الشكل الفني" من تأليف حسن سليمان.



ومن المقرر أن يشارك في الدورة الـ 6 للمعرض ما يقرب من 30 ناشرًا ما بين قطاعات وزارة الثقافة ودور نشر خاصة، وجناح يضم الأزهر والكنيسة، وركن لدار الإفتاء، وبرجولة تضم وزارة السياحة والآثار وجهاز شئون البيئة، وسور الأزبكية.







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