1500 عنوان.. تعرف على أبرز إصدارات هيئة الكتاب فى معرض دمنهور

(MENAFN
- Youm7) تتعدد العناوين والإصدارات التي تشارك بها الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.أحمد بهي الدين في الدورة السادسة من معرض دمنهور للكتاب، حيث تصل عدد الإصدارات المقرر المشاركة بالمعرض حوالى 1500 عنوان، من إصدارات السلاسل المختلفة بالهيئة.
ومن أبرز الإصدارات التي تشارك بها الهيئة في المعرض: كتاب "عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة" للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، وكتاب "نهضة الكتابة التاريخية في مصر.. من الحوليات إلى التاريخ العلمي" للدكتور أحمد زكريا الشلق، وكتاب "مدرسة تحسين الخطوط العربية.. تاريخ مدرسة صاغت الفن في مصر" للدكتور محمد حسن، ورواية "قس ويكفيلد" للروائي أوليفر جولد سميث، وترجمة فاطمة محمد حجازي، ومراجعة الدكتور محمد عناني.
ورواية "عزيزتي آنتونيا" من تأليف الروائية الإنجليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب "حكايات شعبية فرعونية" من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، و"موسوعة المضللون"، للدكتور محمد الباز، وكتاب "نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك" من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب "السينما والمجتمع في الوطن العربي" دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.
كذلك كتاب "وزارة الخارجية المصرية ورحلة في أرشيفها السري القديم" من تأليف د.إلهام عبدالجليل، وتقديم الدكتورة سلوى علي ميلاد، وكتاب "بناء الرواية.. دراسات في الراوي والنوع" من تأليف الدكتور عايدي على جمعة، وكتاب "الأدب الشعبي الإفريقي" دراسات مقارنة، من تأليف الدكتور خالد أبوالليل، وكتاب "كيف تقرأ صورة؟ لغة الشكل الفني" من تأليف حسن سليمان.
ومن المقرر أن يشارك في الدورة الـ 6 للمعرض ما يقرب من 30 ناشرًا ما بين قطاعات وزارة الثقافة ودور نشر خاصة، وجناح يضم الأزهر والكنيسة، وركن لدار الإفتاء، وبرجولة تضم وزارة السياحة والآثار وجهاز شئون البيئة، وسور الأزبكية.
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