اكتشاف مقبرة عمرها 1000 عام تضم مومياوات أطفال فى بيرو.. صور

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار فى منطقة كارابايلو في بيرو، مقبرة عمرها ما يقرب من 1000 عام تعود إلى عصر ما قبل الإسبان، وتحتوي على رفات الرضع والأطفا ، وتم التعرف بدقة على ست جثث، اثنان منها لحديثي الولادة وأربعة قاصرين، ومن المقرر أن تخضع للفحص العلمى.

يقع الموقع على مشارف ليما، بيرو، وأصبح نقطة محورية للاهتمام الأثري بعد عمليات التنقيب التي قام بها العمال، الذين كانوا يقومون بتركيب خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لصالح المجتمع، دفع هذا الاكتشاف غير المتوقع إلى إرسال إخطار فوري للمتخصصين لإجراء تحقيق أثري متعمق، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

المومياوات

لم يتم الكشف عن العظام القديمة فحسب، بل السيراميك والأوعية المحفوظة جيدًا والمتاخمة لخط أنابيب مياه غير قانوني يمر عبر الموقع.

وقال خيسوس باموندي، عالم الآثار الذي يعمل فى شركة الغاز، تم العثور على البقايا ملفوفة في القماش ومصحوبة بأدوات منزلية، مثل الأوعية والأدوات الخشبية.

ويشير الخبير إلى أن البقايا تعود على الأرجح إلى ما بين 1100 إلى 1450 ميلادية، مما يجعلها عمرها ما يقرب من 800 إلى 1000 سنة، وقد ساهمت طبيعة التضاريس الرملية والجافة في الحفاظ على الموقع "من المنصف إلى الجيد"، مع الحفاظ حتى على الأنسجة الرخوة للبقايا.

بقايا المومياوات

وقد تم لفت الانتباه بشكل خاص إلى طبيعة الجثث التي تم الكشف عنها، والتي تعود في المقام الأول لأطفال، مع وجود ملحوظ لطفلين رضيعين وأربعة أطفال،

وقد دفع هذا الاكتشاف إلى افتراض إمكانية أن يكون الموقع مقبرة متخصصة للقاصرين.

وأشارت مرسيدس فارا، عالمة آثار في الموقع، إلى أن البقايا كانت ملفوفة بمواد تشمل القطن وأوراق الباكاي والأقمشة القطنية المزخرفة، مع وضع الجثث على شكل جنين وزهرة اللوتس.