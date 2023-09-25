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ذكرى ميلاد الأديب الأمريكى وليم فوكنر.. لماذا تعد الصخب والعنف أشهر رواياته

9/25/2023 2:42:34 PM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم، الذكرى الـ 127 على ميلاد الروائى والأديب الأمريكي وليم فوكنر، إذ ولد في 25 سبتمبر عام 1897م، وهو كاتب أمريكي حائز على جائزة نوبل، من مدينة أوكسفورد بولاية ميسيسيبي، كتب فوكنر رواياتٍ وقصصًا قصيرة ونصوصًا سينمائية والشعر ومقالات ومسرحية، يُعرف بالدرجة الأولى لرواياته وقصصه القصيرة التي كان مسرحها مقاطعة يوكنا باتاوفا الخيالية.



وتعد روايته "الصخب والعنف" أشهر رواياته ، وكانت رواية فوكنر الرابعة، لم تنجح الرواية فور صدورها مع ذلك، عام 1931، عندما نُشرت رواية فوكنر السادسة، الملاذ، أصبحت رواية الصخب والعنف ناجحةً تجاريًا أيضًا، وبدأ فوكنر يحظى باهتمام النقاد، وفي عام 1998، صنفت المكتبة الحديثة رواية الصخب والعنف في المرتبة السادسة ضمن قائمتها لأفضل 100 رواية باللغة الإنجليزية في القرن العشرين.



ورغم أن الكثير من الدارسين والنقاد من لا يعتبرها أقوى أعماله فيفضل عليها، مثلاً "نور في آب" أو "فيما احتضر" غير أن "الصخب والعنف" على رغم آراء هؤلاء تبدو عملاً صامداً قوياً - حتى في ظل صعوبة قراءته - ينتمي الى تلك الحفنة القليلة من الأعمال الروائية الكبيرة التي ظهرت - في أوروبا بخاصة - خلال العقود الأولى من القرن العشرين.



ويعتقد النقاد، أن "الصخب والعنف" روايته الأكثر تطورًا تقنيًا، كما تصنف على أنه
أول رواية رئيسية له ، جمع بين المونولوجات المتتالية فيما يعرف باسم "تيار الوعي"، وفى رواية فولكنر التالية ، الكوميديا التراجيدية الرائعة المسماة عندما أرقد محتضرة (1930) ، ظهرت
الصراعات داخل عائلة بونردين "البيضاء الفقيرة" وهى وأكثر روايات فوكنر تعددًا صوتيًا بشكل منهجي وتمثل تتويجًا لتجربته المبكرة.



وقد اهتمت دور النشر والمؤسسات العربية بترجمة الرواية إلى اللغة العربية، حيث صدرت ترجمتها عن دار المدى قام بها جبرا إبراهيم جبرا.







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