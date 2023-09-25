نوبل تتذكر الكندية دونا ستريكلاند.. فمن هى؟ وماذا فعلت للبشرية؟

(MENAFN
- Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية ، عالمة الفيزياء الكندية دونا ستريكلاند، الرائدة في مجال الليزر النبضي والحائزة على جائزة نوبل للفيزياء لعام 2018.
وأشارت جائزة نوبل العالمية، عبر حسابها على منصة "إكس" إلى إحدى نصائح عالمة الفيزياء الكندية دونا ستريكلاند، التى سبق وأن قالتها خلال حوار لها مع جائزة نوبل، حيث قالت: "افعل ما تحب وما تعتقد أنك جيد فيه".
وعلقت جائزة نوبل على نصيحة عالمة الفيزياء الكندية دونا ستريكلاند، وقالت: قد تساعدنا نصيحة دونا ستريكلاند جميعًا على اتخاذ قرارات أفضل، مشيرة إلى أنها حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2018 لأبحاثها في مجال النبضات الضوئية.
من هى دونا ستريكلاند؟
يشار إلى أن دونا ثيو ستريكلاند، من مواليد 27 مايو 1959، وهى عالمة فيزياء بصرية كندية، رائدة في مجال الليزر النبضي وحائزة على جائزة نوبل للفيزياء لعام 2018، جنبا إلى جنب مع الفيزيائي الفرنسي جيرار مورو لاختراع مضخم لنضبات الليزر. بينما حصل عالم الفيزياء الأمريكي أرثر أشكين على النصف الآخر من الجائزة، تعمل دونا ستريكلاند في جامعة واترلو كأستاذ مشارك.
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