نوبل تتذكر الكندية دونا ستريكلاند.. فمن هى؟ وماذا فعلت للبشرية؟

MENAFN - Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية ، عالمة الفيزياء الكندية دونا ستريكلاند، الرائدة في مجال الليزر النبضي والحائزة على جائزة نوبل للفيزياء لعام 2018.

وأشارت جائزة نوبل العالمية، عبر حسابها على منصة "إكس" إلى إحدى نصائح عالمة الفيزياء الكندية دونا ستريكلاند، التى سبق وأن قالتها خلال حوار لها مع جائزة نوبل، حيث قالت: "افعل ما تحب وما تعتقد أنك جيد فيه".

وعلقت جائزة نوبل على نصيحة عالمة الفيزياء الكندية دونا ستريكلاند، وقالت: قد تساعدنا نصيحة دونا ستريكلاند جميعًا على اتخاذ قرارات أفضل، مشيرة إلى أنها حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2018 لأبحاثها في مجال النبضات الضوئية.

من هى دونا ستريكلاند؟

يشار إلى أن دونا ثيو ستريكلاند، من مواليد 27 مايو 1959، وهى عالمة فيزياء بصرية كندية، رائدة في مجال الليزر النبضي وحائزة على جائزة نوبل للفيزياء لعام 2018، جنبا إلى جنب مع الفيزيائي الفرنسي جيرار مورو لاختراع مضخم لنضبات الليزر. بينما حصل عالم الفيزياء الأمريكي أرثر أشكين على النصف الآخر من الجائزة، تعمل دونا ستريكلاند في جامعة واترلو كأستاذ مشارك.



