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إعادة بناء وجه امرأة من العصر البرونزي يبلغ عمرها 4200 عام

9/25/2023 2:42:34 PM
(MENAFN- Youm7) منذ أكثر من 4000 عام، دُفنت امرأة شابة فيما يعرف الآن باسكتلندا في وضعية القرفصاء داخل قبر مرصوف بالحجارة، وظلت مدفونة لآلاف السنين، حتى اكتشفت الحفارات في مقلع الحجارة عظامها بشكل غير متوقع في عام 1997.

لا يُعرف سوى القليل عن المرأة، يكشف إعادة بناء جديد يشبه التمثال النصفي كيف كانت تبدو خلال العصر البرونزي المبكر، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

يُظهر إعادة البناء، الذي تم عرضه في 3 سبتمبر في متحف كيلمارتن في اسكتلندا، امرأة شابة ذات شعر مضفر داكن اللون ترتدي زيًا مصنوعًا من جلد الغزلان. ويبدو أنها تنظر إلى شخص قريب.


بناء الوجه

قال أوسكار نيلسون، فنان الطب الشرعي المقيم في السويد والذي صنع شكل المرأة، لـموقع لايف ساينس: "عند إعادة البناء، أعتقد عادةً أننا ننظر إلى عالمهم، بمعنى أنهم لا يروننا، اعتقدت أنها قد تكون فكرة مثيرة للاهتمام أن نغير هذا قليلاً، وأعتقد في الواقع أنها تستطيع رؤيتنا".

كشف تحليل الهيكل العظمى والأسنان أنها توفيت على الأرجح في العشرينات من عمرها وعانت من فترات من المرض أو سوء التغذية، وجد التأريخ بالكربون المشع أنها عاشت في الفترة ما بين 1500 قبل الميلاد و2200 قبل الميلاد، خلال العصر البرونزي المبكر، بحسب المتحف.

في هذه الأثناء، تشير نظرة على نظائر مختلفة، أو إصدارات من السترونتيوم والأكسجين من بقاياها، إلى أنها نشأت محليًا في اسكتلندا، لكن الفريق لم يتمكن من استخراج الحمض النووي الخاص بها، لذا فإن تراثها العرقي، بما في ذلك بشرتها وعينها وشعرها الملون .


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