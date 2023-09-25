إعادة بناء وجه امرأة من العصر البرونزي يبلغ عمرها 4200 عام

(MENAFN
- Youm7) منذ أكثر من 4000 عام، دُفنت امرأة شابة فيما يعرف الآن باسكتلندا في وضعية القرفصاء داخل قبر مرصوف بالحجارة، وظلت مدفونة لآلاف السنين، حتى اكتشفت الحفارات في مقلع الحجارة عظامها بشكل غير متوقع في عام 1997.
لا يُعرف سوى القليل عن المرأة، يكشف إعادة بناء جديد يشبه التمثال النصفي كيف كانت تبدو خلال العصر البرونزي المبكر، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.
يُظهر إعادة البناء، الذي تم عرضه في 3 سبتمبر في متحف كيلمارتن في اسكتلندا، امرأة شابة ذات شعر مضفر داكن اللون ترتدي زيًا مصنوعًا من جلد الغزلان. ويبدو أنها تنظر إلى شخص قريب.
بناء الوجه
قال أوسكار نيلسون، فنان الطب الشرعي المقيم في السويد والذي صنع شكل المرأة، لـموقع لايف ساينس: "عند إعادة البناء، أعتقد عادةً أننا ننظر إلى عالمهم، بمعنى أنهم لا يروننا، اعتقدت أنها قد تكون فكرة مثيرة للاهتمام أن نغير هذا قليلاً، وأعتقد في الواقع أنها تستطيع رؤيتنا".
كشف تحليل الهيكل العظمى والأسنان أنها توفيت على الأرجح في العشرينات من عمرها وعانت من فترات من المرض أو سوء التغذية، وجد التأريخ بالكربون المشع أنها عاشت في الفترة ما بين 1500 قبل الميلاد و2200 قبل الميلاد، خلال العصر البرونزي المبكر، بحسب المتحف.
في هذه الأثناء، تشير نظرة على نظائر مختلفة، أو إصدارات من السترونتيوم والأكسجين من بقاياها، إلى أنها نشأت محليًا في اسكتلندا، لكن الفريق لم يتمكن من استخراج الحمض النووي الخاص بها، لذا فإن تراثها العرقي، بما في ذلك بشرتها وعينها وشعرها الملون .
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