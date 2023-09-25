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إنتل تعلن عن وصول معالجات Meteor Lake لأجهزة سطح المكتب فى 2024

9/25/2023 2:42:32 PM
(MENAFN- Youm7) خالفت شركة إنتل العالمية، التوقعات والتسريبات الخاصة بشأن ما يتعلق بمعالجات Meteor Lake ، بأنها لن تصل إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية، حيث أكدت أحدث المعلومات أنه سيتم إطلاقها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية بعد كل شيء.



تأتي المعلومات الجديدة من مقابلة أجرتها PCWorld مع ميشيل جونستون هولثاوس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل والمدير العام لمجموعة Client Computing Group، في حدث Intel Innovation 2023.



وأشارت PCWorld إلى أن Meteor Lake تم تصميمها فقط كشريحة محمولة، دون ذكر رسمي لإصدار سطح المكتب. ثم سأل القائم بإجراء المقابلة ما إذا كان سيتم إصدار نسخة سطح المكتب قريبًا، وفقا لما أوردته Digitartlends.



وردًا على ذلك، كان جونستون هولثاوس واضحًا: "سيأتي سطح المكتب في عام 2024".




من رقائق Meteor Lake ستأتي بعد نظيراتها المحمولة، ولكن قد لا تصل هذه الرقائق على الإطلاق. على سبيل المثال، حذفت شريحة مسربة على ما يبدو كل ما ورد في Meteor Lake من خريطة طريق إنتل لعام 2023، وكان من المفترض إلى حد كبير أن هذا يعني أن Meteor Lake لن تصل إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، قد يكون الأمر ببساطة هو أن إنتل قامت بتأجيل الإطلاق إلى العام التالي.



بينما أشارت تسريبات أخرى إلى أن إنتل ستقوم بتحديث Raptor Lake لسطح المكتب بدلاً من إطلاق Meteor Lake على أي شيء سوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة.



ولا شيء من هذا يؤكد متى بالضبط ستظهر شرائح سطح المكتب Meteor Lake في عام 2024، لذلك سيتعين علينا انتظار المزيد من المعلومات حول ذلك.




ولكن الأمر المؤكد هو أن الاعتراف المفاجئ بالمقابلة قد قوض التسريبات السابقة ويشير إما إلى أن الشائعات كانت خاطئة أو أن إنتل غيرت موقفها في اللحظة الأخيرة.



من جهة أخرى سُئل جونستون هولثاوس، عما إذا كانت شركة Intel "ستعود إلى عصر ستكون فيه عائلة معالجات للهواتف المحمولة وعائلة معالجات منفصلة لسطح المكتب."



قال جونستون هولثاوس: "ليس هذا هو الحال". "أريد عائلة معالجات واحدة من الأعلى إلى الأسفل لكلا الفئتين.







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