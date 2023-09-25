أبل تستعد لطرح نظام التشغيل Macos Sonoma: أفضل الميزات والأجهزة المتوافقة

MENAFN - Youm7) طرحت آبل تحديث برنامج iOS 17 لمستخدمي هواتفها الذكية، بعد إطلاق أحدث سلسلة آيفون 15، كما تتجه شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو بإصدار تحديث برنامج الجيل التالي لمستخدمي ماك.وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق، أنه سيتم إصدار التحديث المستقر لنظام التشغيل MacOS Sonoma في 26 سبتمبر، وسيتضمن التحديث المجاني أيضًا العديد من الميزات والتغييرات الجديدة لنظام التشغيل Mac. النماذج المدعومة من macOS Sonoma

سيكون تحديث برنامج أبل القادم لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، macOS Sonoma، متوافقًا مع الطرز التالية:

ماك بوك برو: 2018 والإصدارات الأحدث ماك بوك إير: 2018 والإصدارات الأحدث ماك ميني: 2018 والإصدارات الأحدث آي ماك: 2019 والإصدارات الأحدث آي ماك برو: 2017 والإصدارات الأحدث من 2022 من ماك ستديو مع نظام التشغيل macOS Sonoma، توفر أبل الأدوات على سطح المكتب.الأدوات التي كانت متوفرة على أجهزة أخرى مثل - آيفون وآيباد وآبل ووتش ستكون متاحة الآن على أجهزة ماك.ستكون هذه الأدوات أيضًا تفاعلية تمامًا مثل تلك المتوفرة على آبل، حيث تقوم آبل أيضًا بتمكين المستخدمين من الوصول إلى الأدوات من تطبيقات آيفون الخاصة بهم تلقائيًا، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات ماك المقابلة. تطبيقات الويب في Dock ستسمح تبلغ لمستخدمي ماك بإضافة أي موقع ويب إلى Dock كتطبيق ويب على نظام التشغيل macOS Sonoma.سيساعد هذا المستخدمين على الوصول إلى تطبيق الويب بسهولة أكبر. لإنشاء تطبيق ويب، يجب على المستخدمين تحميل موقع الويب في سفاري، وفتح قائمة "ملف" وتحديد "إضافة إلى Dock".من المهم ملاحظة أن تطبيقات الويب لا تقدم شريط أدوات مبسطًا فحسب، بل تدعم أيضًا إشعارات الدفع. حافظات الشاشة والخلفيات الجديدة سيتمكن مستخدمو ماك من تعيين شاشات توقف جوية جديدة تشبه آبل TV على أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم باستخدام macOS Sonoma.تتميز شاشات التوقف هذه بمقاطع فيديو بطيئة الحركة لمواقع مختلفة حول العالم، وهذا يشمل أماكن مثل منتزه يوسمايت الوطني ودبي، كذلك سيسمح التحديث القادم أيضًا لكل شاشة توقف بالانتقال إلى خلفية سطح مكتب مماثلة. ملفات تعريف سفاري وطرحت شركة آبل في شهر يونيو، أحدث إصدار من سفاري الذي قدم دعمًا للملفات الشخصية، كمل تتيح هذه الميزة للمستخدمين إبقاء تصفحهم منفصلاً للعمل والحياة الشخصية وغيرها.وقال صانع آيفون أن كل ملف تعريف سيكون له سجل منفصل وملفات تعريف الارتباط والإضافات ومجموعات علامات التبويب والمفضلات. نوع اللعبة سيحتوي نظام macOS Sonoma على وضع لعب جديد، أثناء اللعب على أجهزة ماك التي تعمل بنظام Apple Silicon، سيعطي هذا الوضع الأولوية مؤقتًا لأداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.علاوة على ذلك، سيعمل وضع الألعاب أيضًا على تقليل زمن الوصول الصوتي لسماعات AirPods بالإضافة إلى زمن انتقال الإدخال لبعض وحدات التحكم في الألعاب المتصلة عبر البلوتوث.