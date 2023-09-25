رائد فضاء دنماركى يصنع الشيوكولاتة فى الفضاء

MENAFN - Youm7) قال رائد الفضاء الدنماركي أندرياس موجينسن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "صنعت الشوكولاتة لزملائي في المهمة، اتضح أنها لذيذة وحققت نجاحًا كبيرًا"، وفقاً لصحيفة "مترو".

وأضاف موجنسن مازحا: "الآن عليّ فقط أن أتوصل إلى عذر لماذا أستطيع طهي الطعام لزملائي في الفضاء ولكن ليس لزوجتي في المنزل".

كانت الشوكولاتة بمثابة اختبار لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الفرنسية (CNES) لتجربة تسمى معالج الطعام لمعرفة نوع الطعام الذي يمكن طهيه في الفضاء.

وفي الوقت الحالي، يتم إعداد جميع الأطعمة الموجودة على محطة الفضاء الدولية على الأرض وتعبئتها مسبقًا، حيث يتعين على رواد الفضاء فقط إعادة ترطيب الطعام أو تسخينه، لذلك ليس هناك مجال كبير لمعالجة حاسة التذوق لديهم.

يحتوي مطبخ ISS على ميكروويف وفرن حراري وثلاجة ولكنه غير مجهز تمامًا لإنتاج وجبات الطعام اللذيذة.

وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، يهدف نظامها المتقدم للأغذية الفضائية (معالج الطعام) إلى اختبار النموذج الأولي للمعدات باستخدام وصفة واحدة محددة تستخدم وظائف الطهي الأساسية مثل خفق بياض البيض وخلط المنتجات.

يمكن أن تكون الإصدارات المستقبلية من معالج الطعام قادرة على وزن المكونات وخلطها وعجنها وتسخينها وتجفيفها وطهيها وتلوينها وإعادة ترطيبها حتى يتمكن رواد الفضاء من الاستمتاع بوسائل الراحة الطهوية في وطنهم.

وقد طورت وكالة ناسا بالفعل طريقة لزراعة الخضروات الورقية الخضراء للاستهلاك على متن محطة الفضاء الدولية.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الأجهزة يمكن أن تساعد رواد الفضاء في مهمات أطول، لأن الغذاء أمر حيوي لصحتهم ومعنوياتهم.