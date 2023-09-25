رائد فضاء دنماركى يصنع الشيوكولاتة فى الفضاء

(MENAFN
- Youm7) قال رائد الفضاء الدنماركي أندرياس موجينسن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "صنعت الشوكولاتة لزملائي في المهمة، اتضح أنها لذيذة وحققت نجاحًا كبيرًا"، وفقاً لصحيفة "مترو".
وأضاف موجنسن مازحا: "الآن عليّ فقط أن أتوصل إلى عذر لماذا أستطيع طهي الطعام لزملائي في الفضاء ولكن ليس لزوجتي في المنزل".
كانت الشوكولاتة بمثابة اختبار لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الفرنسية (CNES) لتجربة تسمى معالج الطعام لمعرفة نوع الطعام الذي يمكن طهيه في الفضاء.
وفي الوقت الحالي، يتم إعداد جميع الأطعمة الموجودة على محطة الفضاء الدولية على الأرض وتعبئتها مسبقًا، حيث يتعين على رواد الفضاء فقط إعادة ترطيب الطعام أو تسخينه، لذلك ليس هناك مجال كبير لمعالجة حاسة التذوق لديهم.
يحتوي مطبخ ISS على ميكروويف وفرن حراري وثلاجة ولكنه غير مجهز تمامًا لإنتاج وجبات الطعام اللذيذة.
وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، يهدف نظامها المتقدم للأغذية الفضائية (معالج الطعام) إلى اختبار النموذج الأولي للمعدات باستخدام وصفة واحدة محددة تستخدم وظائف الطهي الأساسية مثل خفق بياض البيض وخلط المنتجات.
يمكن أن تكون الإصدارات المستقبلية من معالج الطعام قادرة على وزن المكونات وخلطها وعجنها وتسخينها وتجفيفها وطهيها وتلوينها وإعادة ترطيبها حتى يتمكن رواد الفضاء من الاستمتاع بوسائل الراحة الطهوية في وطنهم.
وقد طورت وكالة ناسا بالفعل طريقة لزراعة الخضروات الورقية الخضراء للاستهلاك على متن محطة الفضاء الدولية.
ومع ذلك، فإن مثل هذه الأجهزة يمكن أن تساعد رواد الفضاء في مهمات أطول، لأن الغذاء أمر حيوي لصحتهم ومعنوياتهم.
MENAFN25092023000132011024ID1107136930
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.