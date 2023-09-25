زى النهاردة.. وصول أول مهمة هندية إلى المريخ فى 24 سبتمبر 2014

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 2014، دخلت أول مهمة هندية بين الكواكب في مدار حول المريخ ، وهى أول مهمة هندية إلى المريخ، وفقًا لموقع space.

وأمضت بعثة المريخ المدارية التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (MOM)، والتي تسمى أيضًا مانجاليان، 10 أشهر في الوصول إلى المريخ بعد إطلاقها، كان في الغالب عرضًا تقنيًا نظمته وكالة الفضاء الهندية لإثبات قدرتها على إرسال مركبة فضائية إلى المريخ، ولكنها تمتلك أيضًا بعض الكاميرات والأدوات العلمية لجمع البيانات حول الكوكب الأحمر.

أطلقت الهند مهمتها المدارية حول المريخ في 5 نوفمبر 2013 على متن مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية في المقام الأول كمهمة توضيحية لإظهار أن ISRO يمكنها بناء مركبة فضائية قادرة على الوصول إلى الكوكب الأحمر، تم تصميم المهمة التي تبلغ تكلفتها 74 مليون دولار لالتقاط صور للمريخ ودراسة الغلاف الجوي للكوكب لمدة تصل إلى 10 أشهر، لكنها قامت بأداء علمي لأكثر من عام وتستمر في الدوران حول الكوكب الأحمر.

يدور المدار العلمي للمركبة حول المريخ في مسار متطرف، يقترب من 227 ميلاً (365 كيلومترًا) ويمتد حتى 49710 ميلًا (80000 كيلومترًا)، وتستغرق المركبة الفضائية حوالي 77 ساعة لإكمال مدار واحد.